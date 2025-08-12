 Congreso designa representantes ante Superintendencia de Competencia
Nacionales

Congreso designa representantes ante la Superintendencia de Competencia

El pleno del Congreso eligió al Director Titular y Suplente de la Superintendencia de Competencia.

Jorge Mario González Paz y Jorge Alberto Santiago Chen Sam, como director titular y director suplente del Directorio de la Superintendencia de Competencia., Foto Congreso
Jorge Mario González Paz y Jorge Alberto Santiago Chen Sam, como director titular y director suplente del Directorio de la Superintendencia de Competencia. / FOTO: Foto Congreso

El Congreso de la República procedió a la designación del Director Titular y Suplente de la Superintendencia de Competencia, este martes 12 de agosto, luego que dicho Organismo incumplió con el plazo para realizar la designación. 

Con 131 votos a favor, el Congreso de la República designó a Jorge Mario González Paz como director titular para el Directorio de la Superintendencia de Competencia, período 2025-2031.

Mientras que Jorge Alberto Santiago Chen Sam, fue electo con 124 votos, como director suplente ante la Superintendencia de Competencia.

El 24 de junio de 2025, se publicó en el Diario de Centro América el Acuerdo Gubernativo 108-2025, mediante el cual el mandatario designó a Javier Enrique Bauer Herbruger como Director Titular y a Luis Guillermo Velásquez Pérez como Director Suplente, conforme a lo establecido en la ley.

Los nombramientos fueron avalados en Consejo de Ministros, y previamente anunciados en el espacio presidencial "La Ronda", el 23 de junio.

Ley de Competencia

La Ley de Competencia, aprobada el 20 de noviembre de 2024, tiene como finalidad prevenir abusos por parte de actores económicos con poder de mercado y fomentar una competencia justa que beneficie al consumidor.

El presidente Arévalo ha señalado que esta normativa garantiza mejores precios, mayor calidad y libre participación en los mercados, dando cumplimiento al artículo 130 de la Constitución, que prohíbe los monopolios y privilegios.

  • Elimina el establecimiento injustificado de precios.
  • Promueve y defiende la libre competencia.
  • Previene, investiga, combate y sanciona las prácticas anticompetitivas en el país.
  • Permite a las pequeñas y medianas empresas el ingreso a una asociación o gremiales empresariales.
  • Elimina las concentraciones irregulares y restricciones, para el buen funcionamiento de los mercados.

La Superintendencia de Competencia es una entidad técnica e independiente. Su Directorio está a su cargo la toma de decisiones clave, como la aplicación de sanciones, la evaluación de denuncias y la vigilancia del cumplimiento de la ley en los distintos sectores del mercado.

Congreso aprueba el Día de la Biblia

Luego de meses sin acuerdos y sin elegir a los representantes para la Superintendencia de Competencia, el Congreso aprueba de urgencia nacional el Día de la Biblia.

Congreso designa representantes ante la Superintendencia de Competencia
