Rolex de más de Q60 mil hallado en centro de detención

La Policía Nacional Civil (PNC) reporto la incautación de objetos de valor y que presumen la introducción de ilícitos al Centro de Orientación Femenino (COF) Pavón, en Fraijanes.
De acuerdo con la institución, se realizó un operativo en la entrada de dicho centro de detención, con policías alumnos del curso de docencia policial, en donde registraron a un hombre de 47 años quien regresaba de visitar a un privado de libertad.
Al sujeto se le encontró un reloj de la marca Rolex, cuyo valor estimado es de Q63 mil 900. El reloj, con piedras multicolor incrustadas, posee un documento Pos, a nombre de Hong Kong LTD.
También le fueron localizadas varias prendas de vestir y una base de una tarjeta SIM, por lo que se presume que el chip se encuentra en el interior de uno de los centros carcelarios.
"Desesperación" de pandillas en cárceles
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, confirmó que se registran disturbios en dos cárceles del país y atribuyó estas acciones a los grupos de pandillas que estarían buscando forzar que sus máximos líderes sean retirados de la prisión de máxima seguridad Renovación 1, en Escuintla, y devueltos a los centros donde habían estado recluidos anteriormente.
"Al pueblo de Guatemala le informo: Hoy, las pandillas han dado un paso más en su desesperación. Coordinaron motines en el Sector 11 del Preventivo de la zona 18 y en Fraijanes 2. Exigen al Estado de Guatemala que sus máximos líderes regresen de Renovación1 a las cárceles donde antes ejercían su poder criminal", escribió el funcionario en un mensaje difundido en X.
Agregó que esos criminales, responsables de extorsionar al país y de asesinar a la ciudadanía, hoy retienen con violencia a "valientes" guardias del Sistema Penitenciario que se negaron ante sus amenazas.