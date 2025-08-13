Caso Semilla: Medidas sustitutivas para trabajadora del TSE

El juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, resolvió este miércoles 13 de agosto otorgar medidas sustitutivas a Angelita Martínez, jefa de la Unidad de Archivo General y sindicalista del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien está señalada dentro del caso "Corrupción Semilla".
La audiencia de revisión de medidas de coerción se llevó a cabo en horas de la mañana. Durante la misma, la defensa de la sindicada solicitó que sea beneficiada con arresto domiciliario bajo el argumento de que no tiene el estado de salud adecuado para guardar prisión preventiva.
Por su lado, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) no se opuso a que se beneficiara a Martínez con medidas sustitutivas, ya que, a pesar de no haber desvanecido los riesgos procesales, consideró que se debe priorizar la salud de la persona.
En ese sentido, tras escuchar los argumentos de las partes, el juez Orellana emitió la resolución en la que se autorizó la salida de prisión de la procesada.
Martínez fue capturada el pasado 17 de junio en el marco de un allanamiento coordinado por la FECI, en coordinación con las fuerzas de seguridad. Posteriormente, fue ligada a proceso penal por la posible comisión del delito de abuso de autoridad.
Trabajadora del TSE pidió disculpas
Durante la audiencia de primera declaración, Angelita Martínez Rodas pidió disculpas y aclaró que no es testigo protegida, pues así lo había asegurado el día de su detención. Sin embargo, reconoció que el Ministerio Público la ha identificado como "testigo J" en el marco del caso Semilla. Esta aclaración generó un intercambio tenso durante la audiencia, ya que su figura dentro del proceso ha sido motivo de controversia.
El caso se enmarca dentro de la investigación por corrupción relacionada con el Tribunal Supremo Electoral y el manejo del TREP, sistema fundamental para el conteo de votos durante los procesos electorales en Guatemala.
* Con información de Ángel Oliva y Omar Solís, Emisoras Unidas 89.7