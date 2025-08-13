 Aumento de lluvias por la llegada de una onda del este
Nacionales

Lluvias se incrementarán por paso de onda del este

El Insivumeh pronosticó el paso de una onda del este entre el jueves 14 y viernes 15 de agosto.

Compartir:
El Insivumeh pronosticó el paso de una onda del este entre el jueves 14 y viernes 15 de agosto., Conred
El Insivumeh pronosticó el paso de una onda del este entre el jueves 14 y viernes 15 de agosto. / FOTO: Conred

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer la perspectiva climática para los próximos días y señaló que se espera el paso de una onda del este entre los días jueves 14 y viernes 15 de agosto.

Según la institución, esta situación favorecerá condiciones cálidas y húmedas, así como el incremento de nubosidad con lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche, principalmente en regiones del sur al centro del país.

"En la Meseta Central y en regiones del Pacífico, el ambiente será cálido y húmedo, con cielo parcialmente nublado que incrementará en la tarde y noche, generando lluvias acompañadas de actividad eléctrica", detalló en un boletín.

Asimismo, mencionó que, en el departamento de Petén, así como en Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, se esperan áreas con neblina en la mañana, ambiente cálido y húmedo, poca nubosidad que se incrementará en la tarde con lluvias dispersas y posibles tormentas eléctricas.

Para la región del Motagua y Valles del Oriente, se pronosticó ambiente cálido y húmedo, con cielo parcialmente nublado que aumentará en la tarde y noche, generando lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica.

Recomendaciones por efectos de lluvias

Tomando en cuenta el pronóstico de lluvias, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió una serie de recomendaciones a la población:

  • Mantenerse informada a través de los boletines meteorológicos del Insivumeh y las cuentas oficiales de la Conred.
  • No cruzar ríos crecidos ni calles inundadas.
  • Tener listo su Plan Familiar de Respuesta.
  • Ubicar las rutas de evacuación en su comunidad y poner en práctica el principio de autoevacuación de ser necesario.

* Con información de la Conred.

En Portada

Caso Semilla: Trabajadora del TSE es beneficiada con medidas sustitutivast
Nacionales

Caso Semilla: Trabajadora del TSE es beneficiada con medidas sustitutivas

10:44 AM, Ago 13
Aficionados no logran comprar entradas para apoyar a la Selección de Guatemalat
Deportes

Aficionados no logran comprar entradas para apoyar a la Selección de Guatemala

10:34 AM, Ago 13
Guatemalteco apela sanciones de la Unión Europeat
Nacionales

Guatemalteco apela sanciones de la Unión Europea

10:34 AM, Ago 13
Cámaras captan accidente de presunto motosicario tras ataque armado en la zona 5t
Nacionales

Cámaras captan accidente de presunto motosicario tras ataque armado en la zona 5

09:23 AM, Ago 13

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos