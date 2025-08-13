Aumento de lluvias por la llegada de una onda del este

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer la perspectiva climática para los próximos días y señaló que se espera el paso de una onda del este entre los días jueves 14 y viernes 15 de agosto.
Según la institución, esta situación favorecerá condiciones cálidas y húmedas, así como el incremento de nubosidad con lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche, principalmente en regiones del sur al centro del país.
"En la Meseta Central y en regiones del Pacífico, el ambiente será cálido y húmedo, con cielo parcialmente nublado que incrementará en la tarde y noche, generando lluvias acompañadas de actividad eléctrica", detalló en un boletín.
Asimismo, mencionó que, en el departamento de Petén, así como en Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, se esperan áreas con neblina en la mañana, ambiente cálido y húmedo, poca nubosidad que se incrementará en la tarde con lluvias dispersas y posibles tormentas eléctricas.
Para la región del Motagua y Valles del Oriente, se pronosticó ambiente cálido y húmedo, con cielo parcialmente nublado que aumentará en la tarde y noche, generando lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica.
Recomendaciones por efectos de lluvias
Tomando en cuenta el pronóstico de lluvias, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió una serie de recomendaciones a la población:
- Mantenerse informada a través de los boletines meteorológicos del Insivumeh y las cuentas oficiales de la Conred.
- No cruzar ríos crecidos ni calles inundadas.
- Tener listo su Plan Familiar de Respuesta.
- Ubicar las rutas de evacuación en su comunidad y poner en práctica el principio de autoevacuación de ser necesario.
* Con información de la Conred.