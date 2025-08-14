Exdiputado Leocadio Juracán trasladado a Mariscal Zavala

El Juzgado de Turno de Torre de Tribunales desarrolló este jueves 14 de agosto la audiencia de motivos de detención del exdiputado Leocadio Juracán, quien fue capturado ayer en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando pretendía abordar un vuelo con rumbo a Sudáfrica.
El exparlamentario es sindicado de los delitos de atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación, usurpación agravada, recolección, utilización y comercialización de productos forestales sin documentación e incendio forestal.
El juez a cargo le notificó las razones detrás de su aprehensión y le mencionó cada uno de los cargos que se le atribuyen. Posteriormente, resolvió enviarlo de manera provisional a la cárcel Mariscal Zavala, ubicada en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala, donde permanecerá mientras el juzgado de Izabal lo cita a primera declaración.
Tras conocer la resolución, el exlegislador indicó que esto es parte de lo que esperaban por las condiciones, la situación de seguridad y de cómo están los centros preventivos.
"Prácticamente, lo que se planteó el día de hoy es básicamente para garantizar la seguridad y la vida. Me parece que nos hayan cedido que nos quedemos en Mariscal, eso es una cuestión que nos puede ayudar a que conozcamos el expediente y solicitar la primera audiencia para que nos apersonamos allá, pero ya hayamos avanzado", dijo.
"No se puede trasladar ahorita para allá, mientras no haya esas condiciones y se conoce, porque sería un proceso largo. Fue por eso que se presentó esta solicitud acerca de las condiciones de seguridad", indicó desde la carceleta de Tribunales, donde pasó la noche.
Juracán reitera "criminalización"
Ayer, tras su detención, el exdiputado señaló que existe criminalización y persecución en su contra. Señaló que detrás de su detención se encuentran "quienes se sienten agredidos cuando se habla de justicia, desarrollo y paz a favor de la población guatemalteca".
En tanto, hoy después de la audiencia indicó que en el 2024 han asesinado a 12 compañeros dirigentes en Escuintla y 21 han pasado por las cárceles.
"Definitivamente, yo creo que estos señalamientos de los que escuchamos hoy, a mí personalmente me sorprende. No es la acusación, sino la intención de trasladarlo para allá para seguir vulnerándonos y poniéndonos en riesgo", puntualizó.
* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas.