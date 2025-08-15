 Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile
Nacionales

Fotos: Bomberos Voluntarios festejan su 74 aniversario con desfile

Rescatistas se vistieron de gala para desfilar y hacer una demostración de equipos, para celebrar su 74 aniversario de servicio.

Compartir:
-
BomberosVoluntariosfestejansu174aniversariocondesfile(13) / FOTO:

El Parque Jocotenango, también conocido como Parque Morazán, se llenó de los colores rojo, blanco, negro y anaranjado del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala, durante la mañana de este viernes 15 de agosto de 2025. Los rescatistas se vistieron de gala para desfilar y hacer una demostración de destrezas, para conmemorar su 74 aniversario de servicio ininterrumpido.

El jefe del departamento de comunicación social y relaciones públicas, Óscar Sánchez, informó que la actividad se desarrolló como parte de las acciones para conmemorar el 74 aniversario. El bombero añadió que actualmente este cuerpo de socorro cuenta con más de 5 mil 400 bomberos, divididos en 134 compañías a nivel nacional.

Sánchez precisó que la misión de los Bomberos Voluntarios es salvaguardar la vida, los bienes y el medio ambiente, que se logra gracias a la trilogía de disciplina, honor y abnegación. El comunicador añadió que esta trilogía se pone en cuenta por hombres y mujeres que pertenecen a la institución bomberil más grande de Guatemala.

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Dentro de los valores a destacar, los rescatistas cuentan con un profesionalismo que les permite prepararse a nivel nacional e internacional, compartió el rescatista. En Latinoamérica somos uno de los cuerpos de socorro más grandes, porque se cuenta con diferentes secciones como la de la unidad canina, búsqueda y rescate, materiales peligrosos, hombres rana, combate a incendios, primeros auxilios, etc.

Cientos de guatemaltecos salieron a las calles, principalmente a la 6a. avenida de las zonas 1 y 2 para presenciar el paso de los rescatistas. El recorrido se inició en la citada plaza, para continuar hacia el Palacio Nacional de la Cultura, donde los rescatistas compartieron espacio con varias bandas escolares que también desfilaron por el feriado en honor a la Virgen de la Asunción.

Durante el trayecto, los guatemaltecos aplaudieron la disciplina de los bomberos, quienes marcharon en pelotones que representaban a cada una de las unidades que componen esta institución. Asimismo, los rescatistas exhibieron sus ambulancias, camiones cisterna para apagar incendios y otro vario pinto de herramientas para si qué hacer diario.

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Alex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Alex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Invitan a integrar las filas de los Bomberos Voluntarios

Sánchez aprovechó para invitar a los guatemaltecos para que se unan a las filas de los Bomberos Voluntarios. Para obtener información de ingresos al cuerpo de rescatistas, los guatemaltecos se pueden abocar a las diferentes sedes en todo el territorio nacional, explicó.

El vocero indicó que, por lo regular, es en enero cuando se inician los procesos de capacitación y las clases para optar a un puesto como bombero. Asimismo, hizo un llamado al resto de la población para que colabore con los rescatistas, cediendo el paso de las ambulancias, camiones cisterna y otras unidades de la institución, al momento de una emergencia, porque ellos se dedican a salvar vidas gustosamente.

El bombero también agradeció a la población guatemalteca por el apoyo y porque los Bomberos Voluntarios son una de las instituciones más queridas en el país.

El comunicador agradeció a todos los bomberos por su trabajo dedicado, dejando familia, estudios y otras actividades regulares, por el afán de servir a la población.

Presidente del Congreso señala inasistencia de diputados y falta de avances en agenda legislativa

El presidente Nery Ramos dijo que los legisladores no deben esperar a que se les esté “arreando” para cumplir con su labor.

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile(7) | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile(7) / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile | Álex Meoño

Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile / Álex Meoño

En Portada

Presidente Arévalo recibe a su homóloga Claudia Sheinbaum t
Nacionales

Presidente Arévalo recibe a su homóloga Claudia Sheinbaum

11:26 AM, Ago 15
Fotos: Bomberos Voluntarios festejan su 74 aniversario con desfilet
Nacionales

Fotos: Bomberos Voluntarios festejan su 74 aniversario con desfile

09:50 AM, Ago 15
Guatemala-El Salvador: Eliminatorias mundialistas donde han coincidido t
Deportes

Guatemala-El Salvador: Eliminatorias mundialistas donde han coincidido

11:20 AM, Ago 15
Robertha, ex actriz de Televisa, fue captada viviendo en situación de callet
Farándula

Robertha, ex actriz de Televisa, fue captada viviendo en situación de calle

11:00 AM, Ago 15

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.FútbolDonald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos