Bomberos Voluntarios festejan su 174 aniversario con desfile

El Parque Jocotenango, también conocido como Parque Morazán, se llenó de los colores rojo, blanco, negro y anaranjado del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala, durante la mañana de este viernes 15 de agosto de 2025. Los rescatistas se vistieron de gala para desfilar y hacer una demostración de destrezas, para conmemorar su 74 aniversario de servicio ininterrumpido.
El jefe del departamento de comunicación social y relaciones públicas, Óscar Sánchez, informó que la actividad se desarrolló como parte de las acciones para conmemorar el 74 aniversario. El bombero añadió que actualmente este cuerpo de socorro cuenta con más de 5 mil 400 bomberos, divididos en 134 compañías a nivel nacional.
Sánchez precisó que la misión de los Bomberos Voluntarios es salvaguardar la vida, los bienes y el medio ambiente, que se logra gracias a la trilogía de disciplina, honor y abnegación. El comunicador añadió que esta trilogía se pone en cuenta por hombres y mujeres que pertenecen a la institución bomberil más grande de Guatemala.
Dentro de los valores a destacar, los rescatistas cuentan con un profesionalismo que les permite prepararse a nivel nacional e internacional, compartió el rescatista. En Latinoamérica somos uno de los cuerpos de socorro más grandes, porque se cuenta con diferentes secciones como la de la unidad canina, búsqueda y rescate, materiales peligrosos, hombres rana, combate a incendios, primeros auxilios, etc.
Cientos de guatemaltecos salieron a las calles, principalmente a la 6a. avenida de las zonas 1 y 2 para presenciar el paso de los rescatistas. El recorrido se inició en la citada plaza, para continuar hacia el Palacio Nacional de la Cultura, donde los rescatistas compartieron espacio con varias bandas escolares que también desfilaron por el feriado en honor a la Virgen de la Asunción.
Durante el trayecto, los guatemaltecos aplaudieron la disciplina de los bomberos, quienes marcharon en pelotones que representaban a cada una de las unidades que componen esta institución. Asimismo, los rescatistas exhibieron sus ambulancias, camiones cisterna para apagar incendios y otro vario pinto de herramientas para si qué hacer diario.
Invitan a integrar las filas de los Bomberos Voluntarios
Sánchez aprovechó para invitar a los guatemaltecos para que se unan a las filas de los Bomberos Voluntarios. Para obtener información de ingresos al cuerpo de rescatistas, los guatemaltecos se pueden abocar a las diferentes sedes en todo el territorio nacional, explicó.
El vocero indicó que, por lo regular, es en enero cuando se inician los procesos de capacitación y las clases para optar a un puesto como bombero. Asimismo, hizo un llamado al resto de la población para que colabore con los rescatistas, cediendo el paso de las ambulancias, camiones cisterna y otras unidades de la institución, al momento de una emergencia, porque ellos se dedican a salvar vidas gustosamente.
El bombero también agradeció a la población guatemalteca por el apoyo y porque los Bomberos Voluntarios son una de las instituciones más queridas en el país.
El comunicador agradeció a todos los bomberos por su trabajo dedicado, dejando familia, estudios y otras actividades regulares, por el afán de servir a la población.