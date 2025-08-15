Cámara de Industria rechaza ocupaciones donde operó Perenco

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se expresó este viernes 15 de agosto de 2025 su rechazo, ante lo que consideró como ocupaciones ilegales tras la salida de la empresa Perenco. La CIG consideró que estas invasiones representan riesgos sociales, económicos y ambientales de todos los guatemaltecos en la zona.
La CIG manifestó "su total desacuerdo con las ocupaciones ilegales que se llevan a cabo en el área anteriormente ocupada por la empresa Perenco, las cuales representan múltiples riesgos sociales, económicos y ambientales". La entidad añadió que estas acciones "comprometen la seguridad de todos los guatemaltecos en la zona".
Además, la entidad señaló que estas acciones son una violación que pone en resigo la integridad de la infraestructura y obstaculiza un cierre técnico que requiere manejo especializado. La entidad señaló que esto es "responsabilidad del gobierno, para garantizar un cierre ambiental responsable.
En un comunicado, la CIG exigió a las autoridades competentes implementar, de forma inmediata, las medidas necesarias que garanticen la protección del área. Asimismo, la entidad pidió el resguardo de la infraestructura, el restablecimiento del orden y la sanción, conforme a la ley.