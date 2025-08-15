 Cámara de Industria rechaza ocupaciones donde operó Perenco
Nacionales

Cámara de Industria rechaza ocupaciones en terrenos donde operó Perenco

La CIG consideró que estas ocupaciones representan riesgos sociales, económicos y ambientales de todos los guatemaltecos en la zona.

Compartir:
Según la Cámara de Industria de Guatemala, las ocupaciones generan varios riesgos., Redes sociales.
Según la Cámara de Industria de Guatemala, las ocupaciones generan varios riesgos. / FOTO: Redes sociales.

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se expresó este viernes 15 de agosto de 2025 su rechazo, ante lo que consideró como ocupaciones ilegales tras la salida de la empresa Perenco. La CIG consideró que estas invasiones representan riesgos sociales, económicos y ambientales de todos los guatemaltecos en la zona.

La CIG manifestó "su total desacuerdo con las ocupaciones ilegales que se llevan a cabo en el área anteriormente ocupada por la empresa Perenco, las cuales representan múltiples riesgos sociales, económicos y ambientales". La entidad añadió que estas acciones "comprometen la seguridad de todos los guatemaltecos en la zona".

Además, la entidad señaló que estas acciones son una violación que pone en resigo la integridad de la infraestructura y obstaculiza un cierre técnico que requiere manejo especializado. La entidad señaló que esto es "responsabilidad del gobierno, para garantizar un cierre ambiental responsable.

En un comunicado, la CIG exigió a las autoridades competentes implementar, de forma inmediata, las medidas necesarias que garanticen la protección del área. Asimismo, la entidad pidió el resguardo de la infraestructura, el restablecimiento del orden y la sanción, conforme a la ley.

Insivumeh confirma temblor de 3.8 grados en el país

Los cuerpos de socorro no reportan daños por el temblor reportado en la meseta central del territorio nacional.

En Portada

Presidente Arévalo recibe a su homóloga Claudia Sheinbaum t
Nacionales

Presidente Arévalo recibe a su homóloga Claudia Sheinbaum

11:26 AM, Ago 15
Fotos: Bomberos Voluntarios festejan su 74 aniversario con desfilet
Nacionales

Fotos: Bomberos Voluntarios festejan su 74 aniversario con desfile

09:50 AM, Ago 15
Guatemala-El Salvador: Eliminatorias mundialistas donde han coincidido t
Deportes

Guatemala-El Salvador: Eliminatorias mundialistas donde han coincidido

11:20 AM, Ago 15
Robertha, ex actriz de Televisa, fue captada viviendo en situación de callet
Farándula

Robertha, ex actriz de Televisa, fue captada viviendo en situación de calle

11:00 AM, Ago 15

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald Trumpredes socialesSeguridadCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos