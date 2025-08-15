Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2

El sonido de los cohetillos inundó el ingreso de la Parroquia Nuestra Señora de La Asunción, desde muy temprano de este viernes 15 de agosto de 2025, por el solemne recorrido procesional de la Virgen de la Asunción. El cortejo procesional salió a las 6:30 horas en hombros de fieles cargadoras, quienes iban vestidas con un código específico de blanco y negro.
La alegoría procesional destacó que en el corazón palpitante de la fe católica, la Virgen María resplandece como una estrella de amor y devoción. Además, el documento la reconoce como Madre de Dios y Nuestra Madre Amorosa, quien es venerada como un manantial inagotable de gracias y bendiciones que fluyen sin cesar.
El cortejo procesional también resaltó que la protección de la Virgen María "es un refugio seguro en el camino de la vida y un faro de esperanza que guía a sus hijos hacia la luz del amor divino".
Con ternura y amor, la Virgen María vela por cada uno de nosotros, intercediendo ante su Hijo Jesucristo con amor y devoción. Su protección no es un simple gesto, sino una manifestación de su amor maternal que nos guía, nos defiende y nos conduce hacia la salvación", destaca el anda procesional.
La procesión también recordó a los fieles católicos que "en la profundidad de su corazón, late un amor sin límites, un amor que nos envuelve y nos lleva hacia la luz de fe y la esperanza".
La Virgen María es nuestra protectora celestial, nuestra madre espiritual que nos abraza con ternura y nos guía hacia el camino de la santidad", resaltaron.
Exaltan el amor e intercesión de la Virgen María
En un documento compartido previo a la salida del anda procesiona, los fieles expresaron "que la intercesión de la Virgen María nos acompañe siempre en nuestro camino, guiándonos hacia la luz del amor divino".
Que su amor maternal nos envuelva en todo momento, brindándonos consuelo, paz y protección", manifestaron.