 Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2
Nacionales

Fotos: Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2

La alegoría procesional destacó que en el corazón palpitante de la fe católica, la Virgen María resplandece como una estrella de amor y devoción.

Compartir:
Los fieles devotos llevaron en hombros a la Virgen de Concepción por las calles y avenidas de las zonas 1 y 2., Álex Meoño.
Los fieles devotos llevaron en hombros a la Virgen de Concepción por las calles y avenidas de las zonas 1 y 2. / FOTO: Álex Meoño.

El sonido de los cohetillos inundó el ingreso de la Parroquia Nuestra Señora de La Asunción, desde muy temprano de este viernes 15 de agosto de 2025, por el solemne recorrido procesional de la Virgen de la Asunción. El cortejo procesional salió a las 6:30 horas en hombros de fieles cargadoras, quienes iban vestidas con un código específico de blanco y negro.

La alegoría procesional destacó que en el corazón palpitante de la fe católica, la Virgen María resplandece como una estrella de amor y devoción. Además, el documento la reconoce como Madre de Dios y Nuestra Madre Amorosa, quien es venerada como un manantial inagotable de gracias y bendiciones que fluyen sin cesar.

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 | Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 / Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 | Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 / Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 | Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 / Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 | Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 / Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 | Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 / Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 | Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 / Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 | Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 / Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 | Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 / Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 | Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 / Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 | Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 / Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 | Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 / Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 | Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 / Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 | Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 / Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 | Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 / Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 | Alex Meoño

Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2 / Alex Meoño

El cortejo procesional también resaltó que la protección de la Virgen María "es un refugio seguro en el camino de la vida y un faro de esperanza que guía a sus hijos hacia la luz del amor divino".

Con ternura y amor, la Virgen María vela por cada uno de nosotros, intercediendo ante su Hijo Jesucristo con amor y devoción. Su protección no es un simple gesto, sino una manifestación de su amor maternal que nos guía, nos defiende y nos conduce hacia la salvación", destaca el anda procesional.

La procesión también recordó a los fieles católicos que "en la profundidad de su corazón, late un amor sin límites, un amor que nos envuelve y nos lleva hacia la luz de fe y la esperanza".

La Virgen María es nuestra protectora celestial, nuestra madre espiritual que nos abraza con ternura y nos guía hacia el camino de la santidad", resaltaron.

Exaltan el amor e intercesión de la Virgen María

En un documento compartido previo a la salida del anda procesiona, los fieles expresaron "que la intercesión de la Virgen María nos acompañe siempre en nuestro camino, guiándonos hacia la luz del amor divino".

Que su amor maternal nos envuelva en todo momento, brindándonos consuelo, paz y protección", manifestaron.

Video muestra brutal pelea tras choque en la ruta al Pacífico

Taxista y motorista se enfrentan a golpes tras incidente vial.

En Portada

Embajada de EE. UU. emite alerta por posible violencia en zona 16; Gobernación aclara situaciónt
Nacionales

Embajada de EE. UU. emite alerta por posible violencia en zona 16; Gobernación aclara situación

09:26 PM, Ago 14
Xelajú clasifica a cuartos de final de Copa Centroamericana 2025 t
Deportes

Xelajú clasifica a cuartos de final de Copa Centroamericana 2025

10:03 PM, Ago 14
¿Qué seguimiento se ha dado por el caso de contaminación en Villa Nueva?t
Nacionales

¿Qué seguimiento se ha dado por el caso de contaminación en Villa Nueva?

05:50 PM, Ago 14
Honduras: Denuncian plan para asesinar a expresidente Zelaya e impedir eleccionest
Internacionales

Honduras: Denuncian plan para asesinar a expresidente Zelaya e impedir elecciones

12:47 PM, Ago 14

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosFútbolEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos