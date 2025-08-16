 Accidentes de motocicletas cobran 5 vidas durante la noche
Nacionales

Accidentes de motocicletas cobran 5 vidas durante la noche y madrugada

Los cuerpos de bomberos reportaron un total de cuatro accidentes de motocicleta durante la noche y madrugada, con saldo de 5 fallecidos.

Los cuerpos de rescate lamentaron la muerte de cinco personas que viajaban en motocicleta., Bomberos Municipales Departamentales.
Los cuerpos de rescate lamentaron la muerte de cinco personas que viajaban en motocicleta. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que el conductor de una motocicleta falleció en el Barrio San Luis, del municipio de San Juan Chamelco, departamento de Alta Verapaz, durante la madrugada de este sábado 16 de agosto de 2025. Según los cuerpos de socorro, un total de 5 motoristas fallecieron por distintos hechos de tránsito entre la noche del viernes y madrugada de hoy.

En el caso de San Juan Chamelco, los paramédicos reportaron que la victima impactó en contra de un poste del tendido eléctrico, por lo que sufrió fuertes golpes que le cegaron la vida. Cuando los expertos en primeros auxilios le hicieron la evaluación, confirmaron que había muerto por el encontronazo.

Posteriormente, el mismo cuerpo de rescate reportó la muerte de otros dos ocupantes de vehículos de dos ruedas, este segundo caso ocurrió en el kilómetro 40.5 de la ruta Interamericana, en el carril que conduce hacia el occidente del país. Rescatistas de la sede de Bomberos Municipales Departamentales de Sumpango, Sacatepéquez describieron que ambos fallecidos fueron atropellados por un carro que continuó su marcha.

Otro accidente de motocicleta cobró la vida de un hombre en el kilómetro 84 de la Ruta Interamericana, en el carril que conduce hacia el occidente del país. Rescatistas de Tecpán, departamento de Guatemala cubrieron la emergencia a bordo de la unidad AD-132, quienes al confirmar que la víctima había muerto, coordinaron el apoyo de las autoridades correspondientes.

Percances en la capital

En la Ciudad de Guatemala, Bomberos Voluntarios reportaron que una colisión entre dos motocicletas dejó a un hombre fallecido. El hecho tuvo lugar en la 14 avenida y 2a. calle de la zona 6, de donde también trasladaron a una mujer herida hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios; según los rescatistas, la afectada tiene unos 45 años.

Captan dramático momento en que padre e hijo caen en un tragante de agua

Las fuertes lluvias de la tarde de este viernes en Santa Rosa, dejó a dos personas desaparecidas.

