 Captan dramático momento en que padre e hijo caen en un tragante de agua
Nacionales

Captan dramático momento en que padre e hijo caen en un tragante de agua

Las fuertes lluvias de la tarde de este viernes en Santa Rosa, dejó a dos personas desaparecidas.

Un hombre intentó rescatar a su hijo, pero ambos cayeron en un tragante., Captura de pantalla
Un hombre intentó rescatar a su hijo, pero ambos cayeron en un tragante. / FOTO: Captura de pantalla

A través de redes sociales se difundió un video del momento en que dos hombres caen en un tragante, arrastrados por una fuerte correntada, como consecuencia de las fuertes lluvias en el sector Semáforo del barrio Santiago en Chiquimulilla, Santa Rosa.

En las imágenes se observa como un menor de edad cae arrastrado por la corriente y su progenitor corre en un intento por auxiliarlo; sin embargo, también cayó en un tragante. 

Vecinos que captaron el suceso de inmediato dieron aviso a los cuerpos de socorro, por lo que personal de Bomberos Voluntarios trabaja para localizar a las víctimas. 

Bomberos Voluntarios realizaron rastreos en el kilómetro 116.5, de la ruta CA-2 y en el puente de dicho municipio, lugar donde desemboca dicho tragante.

De acuerdo con medios locales, familiares identificaron a los desaparecidos como Mario y Martín Patzán, padre e hijo originarios de la aldea Las Flores Brito, Escuintla; sin embargo, llegaron a realizar un trámite en el banco. 

Equipos de rescate continúan con la búsqueda de ambas personas. 

