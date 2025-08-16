 MP realiza 7 allanamientos para recabar indicios de delitos
MP realiza 7 allanamientos para recabar indicios de delitos

Distintas fiscalías del MP trabajaron en departamentos como Jutiapa, Guatemala y Amatitlán, en busca de indicios por varios delitos.

Una de las dligencias se desarrolló en el Barrio La Bolsa, por un caso que el MP no ha revelado. , MP
Una de las dligencias se desarrolló en el Barrio La Bolsa, por un caso que el MP no ha revelado. / FOTO: MP

El Ministerio Público (MP) realizó al menos siete allanamientos durante este sábado 16 de agosto de 2025 en busca de objetos ilícitos y secuestro de evidencias en por lo menos cuatro departamentos del país. El ente investigador informó que durante la mañana lideró diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en el barrio La Bolsa y en la aldea El Guayabo, del Asunción Mita, departamento de Jutiapa.

La entidad no reveló detalles del caso que sigue en estos lugares, únicamente comunicó que el objetivo de estas acciones fue recabar indicios para fortalecer investigaciones que se encuentran en curso. Mientras tanto, la Fiscalía de Distrito de Quiché realizó otras acciones, en coordinación con la Fiscalía Regional VII de Centro Occidente y con el acompañamiento de la PNC.

El MP busca resolver varios casos, entre ellos uno relacionado con el robo de tarjetas. / MP de Guatemala.

El MP busca resolver varios casos, entre ellos uno relacionado con el robo de tarjetas. / MP de Guatemala.

Buscan ilícitos con tarjetas de crédito

En este caso, la entidad ejecutó cinco diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia, una en la ciudad de Guatemala y cuatro en el municipio de Amatitlán, siempre del departamento de Guatemala.

En este caso, las autoridades explicaron que el operativo se desarrolló por una denuncia de sustracción de tarjetas de crédito y débito que han sido utilizadas para hacer compras en comercios y retiros en efectivo.

Según el MP, estas acciones quedan encuadradas en los delitos de uso fraudulento de tarjeta de débito o crédito en forma continuada, hurto agravado en forma continuada, conspiración y asociación ilícita.

Captura por tala ilegal

En otras acciones, el MP coordinó la detención de un hombre, por el delito de tala ilegal. Según la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, se logró la aprehensión de un ciudadano, mientras fabricaba tablas de un árbol de la especie Santa María. Esta diligencia se desarrolló en el departamento de Izabal; al detenido se le decomisó una motosierra.

