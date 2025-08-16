Onda del Este número 22 causará lluvias en la tarde y noche

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó que para este sábado 16 de agosto se podrían presentar lluvias en la mayor parte del territorio nacional, por el paso de una onda del Este número 22. La entidad explicó que estas condiciones climáticas se podrán presentar entre la tarde y noche, y que la mayor cantidad de acumulado de lluvias se presentarán en la Boca Costa y en el sur del Altiplano Central.
Además, la previsión de condiciones atmosféricas para este sábado reportó áreas con neblina al amanecer en los sectores del occidente del país y de la Franja Transversal del Norte. Asimismo, las condiciones del cielo durante la mañana podrán presentarse con nubes dispersas, alternando con nublados parciales.
La entidad añadió que las condiciones atmosféricas podrán presentar tormentas locales severas que pueden incluir abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo. Ante esas condiciones, el Insivumeh hizo un llamado a mantener la precaución, principalmente en la cadena volcánica, porque podrían presentarse descensos de lahares.
Al mismo tiempo, la entidad pidió prudencia porque se pueden producir crecidas repentinas de ríos por las precipitaciones. El Insivumeh no descartó inundaciones y movimientos en masa como derrumbes o deslizamientos de tierra y lodo.
Finalmente, la entidad sugirió que al transitar en carretera se tenga cuidado con posibles daños en la red vial.