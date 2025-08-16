 Onda del Este número 22 causará lluvias en la tarde y noche
Nacionales

Onda del Este número 22 causará lluvias en la tarde y noche

Según el pronóstico del Insivumeh, el paso de una onda del Este causará lluvias en la mayor parte del país, en estos horarios específicos.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos | pixabay.com
El ente de pronósticos advirtió posible nubosidad dispersa con nublados parciales durante la mañana. / FOTO: Pixabay

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó que para este sábado 16 de agosto se podrían presentar lluvias en la mayor parte del territorio nacional, por el paso de una onda del Este número 22. La entidad explicó que estas condiciones climáticas se podrán presentar entre la tarde y noche, y que la mayor cantidad de acumulado de lluvias se presentarán en la Boca Costa y en el sur del Altiplano Central.

Además, la previsión de condiciones atmosféricas para este sábado reportó áreas con neblina al amanecer en los sectores del occidente del país y de la Franja Transversal del Norte. Asimismo, las condiciones del cielo durante la mañana podrán presentarse con nubes dispersas, alternando con nublados parciales.

La entidad añadió que las condiciones atmosféricas podrán presentar tormentas locales severas que pueden incluir abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo. Ante esas condiciones, el Insivumeh hizo un llamado a mantener la precaución, principalmente en la cadena volcánica, porque podrían presentarse descensos de lahares.

Al mismo tiempo, la entidad pidió prudencia porque se pueden producir crecidas repentinas de ríos por las precipitaciones. El Insivumeh no descartó inundaciones y movimientos en masa como derrumbes o deslizamientos de tierra y lodo.

Finalmente, la entidad sugirió que al transitar en carretera se tenga cuidado con posibles daños en la red vial.

Finalizan los trabajos y la Calle Martí queda habilitada

El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, destacó que los trabajos de reconstrucción tardaron tres meses.

En Portada

Guatemala espera una conexión eventual con el Tren Maya mexicanot
Nacionales

Guatemala espera una conexión eventual con el Tren Maya mexicano

07:43 AM, Ago 16
Ana Gabriela Martínez gana bronce en los Juegos Mundiales 2025t
Deportes

Ana Gabriela Martínez gana bronce en los Juegos Mundiales 2025

07:01 AM, Ago 16
Zelenski respalda cumbre trilateral con Putin y anuncia reunión con Trump el próximo lunest
Internacionales

Zelenski respalda cumbre trilateral con Putin y anuncia reunión con Trump el próximo lunes

08:18 AM, Ago 16
¿Murió Jessica Alves? Fans afirman que sus últimas publicaciones son de IA t
Farándula

¿Murió Jessica Alves? Fans afirman que sus últimas publicaciones son de IA

08:16 AM, Ago 16

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosFútbolFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald Trumpredes socialesSeguridadCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos