 Recomiendan precaución al manejar por fuertes lluvias
Nacionales

Recomiendan precaución al manejar por fuertes lluvias

Autoridades de tránsito de varios municipios reportaron una tarde lluviosa, por lo que pidieron tener precaución al manejar en las calles.

Compartir:
Autoridades de Mixco reportaron fuertes lluvias en el bulevar San Cristóbal., Municipalidad de Mixco
Autoridades de Mixco reportaron fuertes lluvias en el bulevar San Cristóbal. / FOTO: Municipalidad de Mixco

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT) reportó que asiste a los conductores en varias calles del municipio, para agilizar el tránsito, pese a las lluvias que complicaron el paso durante la tarde de este sábado 16 de agosto de 2025. La vocera de esa institución reportó que como consecuencia del asfalto mojado, un camión se empotró en el descenso de la colonia El Paraíso, zona 5 de Villa Nueva.

Asimismo, el vocero de la Municipalidad de Mixco, Mynor Espinoza, reportó fuertes lluvias en ese municipio, especialmente en el bulevar San Cristóbal, zona 8 de la localidad. En tanto, Santos describió alta carga vehicular en la 16 avenida, en dirección a la 3ª avenida de la zona 1 de Villa Nueva.

En el caso de Villa Nueva, Santos aseguró que los agentes de la PMT local mantienen la regulación y el ordenamiento vehicular en el municipio. La comunicadora solicitó a los choferes que reduzcan la velocidad de sus automotores y enciendan sus luces para evitar accidentes de tránsito.

Foto embed
Agentes de la PMT de Villa Nueva organizaron el tránsito en la zona 1, por alta carga derivada de la lluvia. - Dalia Santos / PMT de Villa Nueva.

Accidente sin heridos

Santos precisó que en el accidente del Paraíso, zona 5 de Villa Nueva, donde un camión de volteó se empotró en un paredón, no hubo personas heridas. En ese incidente, el conductor perdió el control de la unidad de transporte, deslizándose por el asfalto a causa del asfalto liso.

Además, la portavoz explicó que el camión se cruzó hasta los carriles contrarios, hasta empotrarse en el lugar donde quedó detenido. En ese sentido, Santos también pidió a los choferes mantener la distancia entre vehículos, con el fin de tener tiempo para reaccionar y frenar de emergencia.

Cabe destacar que el conductor del vehículo de transporte pesado recibió atención por haber sufrido crisis de nervios, a causa del susto que tuvo cuando perdió el control de la unidad de transporte. En el lugar solo se reportaron daños materiales.

Onda del Este número 22 causará lluvias en la tarde y noche

Según el pronóstico del Insivumeh, el paso de una onda del Este causará lluvias en la mayor parte del país, en estos horarios específicos.

En Portada

Retoman control en las cárceles de El Boquerón y Pavoncito t
Nacionales

Retoman control en las cárceles de El Boquerón y Pavoncito

09:59 AM, Ago 16
Erin se convierte en un huracán catastrófico con categoría 5 en el Atlánticot
Internacionales

Erin se convierte en un huracán "catastrófico" con categoría 5 en el Atlántico

11:45 AM, Ago 16
Estadio Mario Camposeco estrenará nueva iluminación este fin de semanat
Deportes

Estadio Mario Camposeco estrenará nueva iluminación este fin de semana

09:12 AM, Ago 16
La millonaria cifra por separación en acuerdo prenupcial de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguezt
Farándula

La millonaria cifra "por separación" en acuerdo prenupcial de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

11:33 AM, Ago 16

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald TrumpSeguridadredes socialesCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos