Recomiendan precaución al manejar por fuertes lluvias

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT) reportó que asiste a los conductores en varias calles del municipio, para agilizar el tránsito, pese a las lluvias que complicaron el paso durante la tarde de este sábado 16 de agosto de 2025. La vocera de esa institución reportó que como consecuencia del asfalto mojado, un camión se empotró en el descenso de la colonia El Paraíso, zona 5 de Villa Nueva.
Asimismo, el vocero de la Municipalidad de Mixco, Mynor Espinoza, reportó fuertes lluvias en ese municipio, especialmente en el bulevar San Cristóbal, zona 8 de la localidad. En tanto, Santos describió alta carga vehicular en la 16 avenida, en dirección a la 3ª avenida de la zona 1 de Villa Nueva.
En el caso de Villa Nueva, Santos aseguró que los agentes de la PMT local mantienen la regulación y el ordenamiento vehicular en el municipio. La comunicadora solicitó a los choferes que reduzcan la velocidad de sus automotores y enciendan sus luces para evitar accidentes de tránsito.
Accidente sin heridos
Santos precisó que en el accidente del Paraíso, zona 5 de Villa Nueva, donde un camión de volteó se empotró en un paredón, no hubo personas heridas. En ese incidente, el conductor perdió el control de la unidad de transporte, deslizándose por el asfalto a causa del asfalto liso.
Además, la portavoz explicó que el camión se cruzó hasta los carriles contrarios, hasta empotrarse en el lugar donde quedó detenido. En ese sentido, Santos también pidió a los choferes mantener la distancia entre vehículos, con el fin de tener tiempo para reaccionar y frenar de emergencia.
Cabe destacar que el conductor del vehículo de transporte pesado recibió atención por haber sufrido crisis de nervios, a causa del susto que tuvo cuando perdió el control de la unidad de transporte. En el lugar solo se reportaron daños materiales.