 Autoridades reportan tres temblores este domingo
Nacionales

El Insivumeh reportó que en las últimas horas han ocurrido tres temblores, el más reciente fue de 3.3 grados.

Temblor-de-magnitud-42-sacudio-la-capital-panamena-1-1.jpg / FOTO:

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que este domingo 17 de agosto de 2025 han ocurrido por lo menos tres temblores sensibles en el territorio nacional. De esa cuenta, confirmó que el más reciente ocurrió a las 14:35:42 horas y que su magnitud fue de 3.3 grados.

El Insivumeh señaló que el epicentro del sismo se reportó en el departamento de Jutiapa, con una profundidad de 2.83 kilómetros. Sin embargo, la entidad informó que el sismo más grande ocurrió a las 0:00:03 horas, cuando un movimiento de tierra de 4.9 grados se produjo frente a las costas de Escuintla, dentro del océano Pacífico.

Asimismo, a las 8:07:18 horas se registro otro temblor que, según el departamento de Sismología del Insivumeh, fue de 2.8 grados, con epicentro en el departamento de Sacatepéquez. Sin embargo, esta actividad sísmica no ha causó daños, según el reporte de los cuerpos de socorro.

Recomendaciones por sismos

Autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantienen consejos en caso de un sismo más fuertes. En esos casos, la entidad pide a los guatemaltecos tener un plan familiar de respuesta y una mochila de las 72 horas.

Además, el ente de prevención pidió a los ciudadanos mantener la calma durante estos movimientos de tierra, no propagar rumores y mantenerse informados por medio de fuentes fidedignas.

