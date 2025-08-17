Atropellan a un agente de la PMT capitalina en el Periférico

Con varias heridas resultó un agente de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala (PMT) durante la madrugada de este domingo 17 de agosto de 2025, luego de haber sido atropellado por un vehículo que continuó su marcha en el Anillo Periférico. Bomberos Municipales reportaron que el accidente ocurrió en el Periférico y 22 avenida de la zona 11 capitalina.
Por la gravedad de las heridas, el agente de la PMT tuvo que ser llevado a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). En ese centro asistencial, el personal de turno quedó al cuidado médico del agente, herido en el cumplimiento de su deber.
El reporte de los rescatistas del casco rojo precisó que el oficial se encontraba de servicio en la referida dirección, asistiendo y regulando el tráfico en apoyo a un accidente vehicular en el sector.
Datos del accidente de tránsito
En cuanto al accidente de tránsito, Bomberos Municipales reportaron que el percance involucró a una camioneta agrícola blanca, que impactó de frente con un árbol de arriate central. Pese a que el automotor quedó totalmente destruido, el único ocupante del carro no sufrió heridas que ameritaran su traslado a un centro asistencial.
Por el momento no se conocen los detalles del accidente de tránsito, únicamente que el chofer del carro siniestrado perdió el control por causas que se desconocen. Bomberos Municipales atendieron la colisión a bordo de la ambulancia número A-28.
Cabe resaltar que en el lugar del accidente se formó fuerte congestionamiento de tránsito, porque el accidente ocurrió en medio del horario en que transitan varios vehículos del transporte pesado por el área. Al lugar del accidente acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para deducir responsabilidades, en caso de causar averías a la infraestructura pública.