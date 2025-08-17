Celebran el Día de la Bandera con homenaje en la zona 1

Representantes de distintos organismos del Estado estuvieron presentes en los actos de homenaje que se celebraron este domingo 17 de agosto de 2025 en la Plaza de la Constitución por conmemorarse el Día Nacional de la Bandera de Guatemala. En la gala participaron bandas de distintas unidades castrenses y la Banda sinfónica marcial del Ejército de Guatemala.
Luis Pineda, Concejal Cuarto de la Municipalidad de Guatemala, ofreció una reseña histórica de la Bandera Nacional de Guatemala, recordando que fue adoptada oficialmente el 17 de agosto de 1871. El funcionario describió que la bandera está compuesta por tres banderas verticales, dos azules a los extremos y una blanca al centro, representando elementos geográficos y valores nacionales.
El azul celeste simboliza los océanos Pacífico y Atlántico que bañan el territorio, así como el cielo que los cubren; el blanco representa pureza, la paz y la integridad de este país. En la franja central se incorpora el escudo de armas, que incorpora distintos símbolos patrios, en él aparece El Quetzal, ave nacional que representa la libertad y sostiene en su pico un pergamino con la fecha 15 de septiembre de 1821, día de la independencia de Centroamérica", citó el funcionario.
Al continuar su discurso, Pineda continuó describiendo que detrás del pergamino se cruzan dos fusiles Remington y dos espadas, que aluden a la disposición de defender la soberanía nacional. "El escudo también incluye una corona de laurel, símbolo de victoria y una cinta de azul celeste", añadió.
Datos importantes de la Bandera Nacional
El funcionario reconoció que las franjas verticales de la bandera son poco comunes en pabellones de América Latina, y recordó que esa medida se adoptó para diferenciarla de las banderas de las provincias unidas de Centroamérica.
El diseño actual, formas y colores, es resultado de reformas impulsadas por el gobierno liberal de 1871, buscando reforzar la identidad guatemalteca y su vínculo con la geografía y la paz", precisó Pineda.
El funcionario aseguró que la Bandera Nacional de Guatemala no solo es un símbolo oficial, sino que también es un emblema de unidad, orgullo e historia. "Su uso está protegido por la ley", recalcó Pineda.