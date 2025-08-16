Temblor de 3.2 grados sacude la meseta central esta tarde

Las sirenas de alerta sísmica se volvieron a activar en el territorio nacional durante la tarde de este sábado 16 de agosto de 2025, por un temblor de 3.2 grados cuyo epicentro se ubicó en el departamento de Escuintla. Según las autoridades, el sismo ocurrió a las 17:13 horas, pero los cuerpos de socorro no reportaron daños o personas afectadas por el fenómeno.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) coincidió con Sismología del Insivumeh al compartir información oficial en la que precisó del sismo registrado a las 17:13 fue de 3.2 grados. La entidad añadió varias recomendaciones entre las que destacó una petición para mantener la calma, ubicar rutas de evacuación.
Ante cualquier emergencia, active el Sistema Conred llamando al 119", solicitó la entidad de prevención.
Cuerpos de socorro, como la Cruz Roja Guatemalteca, informaron estar en alerta por los movimientos sísmicos de este sábado. En este sentido, la institución en mención aseguró que empezó a realizar rondas de vigilancia en diversos sectores, para asegurarse de que no existen daños, ni afectados.
Cabe resaltar que un sismo de 3.2 grados también se hizo sentir el pasado viernes 15 de agosto de 2025 en el territorio nacional. En ese momento, autoridades de tránsito aseguraron que varias personas salieron de casa, edificios y otros lugares tras el sonido de las alarmas.
Sin embargo, después de que pasara la alerta y el movimiento, los guatemaltecos volvieron a ingresar a sus lugares de estancia, donde pasaban el feriado en honor a la Virgen de la Asunción, patrona de la Ciudad de Guatemala.
Mientras tanto, otros cuerpos de rescate, como Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales y Bomberos Municipales Departamentales no se pronunciaron ante el fenómeno ocurrido la tarde de este sábado 16 de agosto de 2025.
