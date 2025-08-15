Guatemaltecos dan vida y alegría a la Feria de Jocotenango

Miles de personas se congregaron en la Avenida Simeón Cañas durante la tarde de este feriado 15 de agosto de 2025 para disfrutar de los juegos mecánicos, la comida y el tiro al blanco. Durante un recorrido por los varios metros de diversión, pudimos constatar como familias completas y grupos de amigos asistieron al evento para disfrutar de una tarde de entretenimiento.
Conforme avanzaron las horas de la tarde, fueron más visitantes los que fueron llegando, hasta llenar el recinto que todos los años sirve de marco para disfrutar de olores, sabores y emociones tradicionales de la Feria de Jocotenango. Este año, las autoridades afirmaron que hay buena presencia policial para prevenir el delito.
Facilitan ingreso y egreso de visitantes
Ante la alta demanda en la Feria de Jocotenango, las autoridades habilitaron pasillos para que el alto tráfico de personas pudiera ingresar por el sector derecho de los puestos de venta. De esa manera, el lado opuesto quedó destinado para los guatemaltecos que iban saliendo de la actividad, tras haber disfrutado de horas de diversión.
Dentro de los juegos más buscados por los guatemaltecos estuvo la posta de carreras de carros, las ruedas de Chicago y las sillas voladoras. Asimismo, varios visitantes prefirieron juegos de destreza como el tiro al blanco, la pesca de peces y el lanzamiento de pelotas en aros de basquetbol.
En el recorrido se pudo constatar que el denominador común de todos los visitantes fueron las sonrisas que se les marcaron por la diversión ofrecida para grandes y chicos. Uno de los juegos que más disfrutaron las familias fue el del resbaladero gigante, porque pudieron lanzarse junto a sus hijos.
Disfrutan de los sabores de la feria
En cuanto a las comidas, varios visitantes abarrotaron los puestos de garnachas, elotes locos y granizadas. También se pudo observar aglomeración en las ventas de churros y de otros tipos de fritura propias de la fecha.
Los postres no se quedaron atrás, porque los vecinos degustaron de roscas, manzanas con miel, canillitas de leche, higos en miel, cocadas y un amplio vario pinto de dulces típicos dignos del paladar más exigente.