 SBS refuerza las medidas de seguridad en centros juveniles
Nacionales

SBS refuerza las medidas de seguridad en centros juveniles

Las autoridades destacan la necesidad de salvaguardar la integridad de los adolescentes y del personal que labora en la SBS.

Compartir:
Foto: PMT capitalina
El objetivo de las autoridades es preveer actos de violencia en los centros de privación de libertad. / FOTO: Archivo.

La Secretaría de Bienestar Social (SBS) informó que este viernes 15 de agosto de 2025 solicitó el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) para reforzar la seguridad perimetral en los centros juveniles de detención, como medida de prevención, ante los recientes acontecimientos en el Sistema Penitenciario. La SBS explicó que las medidas de seguridad tienen el objetivo de prevenir cualquier eventualidad en los Centros de Privación de Libertad para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

En ese sentido, la SBS anunció que el apoyo de la PNC se solicitó para el resguardo y la seguridad perimetral de dichos centros reclusorios, como parte de los protocolos de prevención con los que cuenta cada centro, con el fin de salvaguardar la integridad de los adolescentes y el personal de la SBS.

En la misiva, la SBS aseguró que las medidas se realizan "garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos y a la seguridad institucional.

Fotos: Virgen de la Asunción realiza solemne recorrido desde zona 2

La alegoría procesional destacó que en el corazón palpitante de la fe católica, la Virgen María resplandece como una estrella de amor y devoción.

En Portada

Presidente Arévalo recibe a su homóloga Claudia Sheinbaum t
Nacionales

Presidente Arévalo recibe a su homóloga Claudia Sheinbaum

11:26 AM, Ago 15
Fotos: Bomberos Voluntarios festejan su 74 aniversario con desfilet
Nacionales

Fotos: Bomberos Voluntarios festejan su 74 aniversario con desfile

09:50 AM, Ago 15
Guatemala-El Salvador: Eliminatorias mundialistas donde han coincidido t
Deportes

Guatemala-El Salvador: Eliminatorias mundialistas donde han coincidido

11:20 AM, Ago 15
Robertha, ex actriz de Televisa, fue captada viviendo en situación de callet
Farándula

Robertha, ex actriz de Televisa, fue captada viviendo en situación de calle

11:00 AM, Ago 15

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald Trumpredes socialesSeguridadCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos