SBS refuerza las medidas de seguridad en centros juveniles

La Secretaría de Bienestar Social (SBS) informó que este viernes 15 de agosto de 2025 solicitó el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) para reforzar la seguridad perimetral en los centros juveniles de detención, como medida de prevención, ante los recientes acontecimientos en el Sistema Penitenciario. La SBS explicó que las medidas de seguridad tienen el objetivo de prevenir cualquier eventualidad en los Centros de Privación de Libertad para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
En ese sentido, la SBS anunció que el apoyo de la PNC se solicitó para el resguardo y la seguridad perimetral de dichos centros reclusorios, como parte de los protocolos de prevención con los que cuenta cada centro, con el fin de salvaguardar la integridad de los adolescentes y el personal de la SBS.
En la misiva, la SBS aseguró que las medidas se realizan "garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos y a la seguridad institucional.