Dan el último adiós al guardia Pedro Velásquez Alonzo

El Cementerio General de la aldea Río Blanco fue el lugar en donde familiares, amigos, vecinos y compañeros dieron el último adiós al guardia del Sistema Penitenciario, Pedro Velásquez Alonzo, durante la tarde de este domingo 17 de agosto de 2025. Velásquez fue velado en su residencia, ubicada en la misma localidad, a donde llegaron otros guardias del Sistema Penitenciario para rendirle honores.
Previo a ser inhumado, la familia celebró una misa de cuerpo presente en la iglesia de la localidad, donde fieles católicos rezaron por el eterno descanso de su alma. Durante el recorrido al cementerio, el ataúd fue cubierto con la Bandera Nacional de Guatemala y con el pabellón del Sistema Penitenciario.
Pedro Velásquez Alonzo falleció en el cumplimiento de su deber el pasado viernes 15 de agosto, luego de haber recibido una herida de bala en un área vital del cuerpo. Tras ser rescatado por las autoridades, el agente fue trasladado a la emergencia de un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de las lesiones.
Viajan para dar el último adiós
Al finalizar la misa de cuerpo presente, los feligreses entonaron cantos de consolación. Cabe destacar que Pedro Velásquez Alonzo también formaba parte de un conjunto musical que servía en una congregación de la localidad. Al sepelio acudieron cientos de vecinos, incluyendo pobladores de la comunidad de Los Trapichitos, que llegaron en microbuses.
Medios locales mostraron que, durante el recorrido hacia el cementerio, una banda de música en vivo acompañó el duelo y por momentos la multitud de asistentes entonó alabanzas y canciones cristianas para dar consuelo a los familiares.
Durante el entierro, las muestras de dolor y tristeza fueron palpables entre los familiares y vecinos, quienes recordarán a Velásquez por su servicio a la patria y a su comunidad.
El cuerpo de Velásquez fue depositado en una tumba del referido campo santo, en donde los participantes depositaron ofrendas florales y dieron su pésame a la familia, deseando que para Velásquez brille la luz perpetua y que los parientes reciban consuelo al dolor por esta pérdida.