Guatemaltecos reportan nuevo temblor de 3.1 grados

El departamento de Sismología del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó que un temblor de 3.1 grados sacudió parte del territorio nacional durante la tarde de este domingo 17 de agosto de 2025. Varios capitalinos reportaron haber sentido el movimiento telúrico, calificándolo de "fuerte".
Sismología precisó que la región epicentral del movimiento se ubicó en el departamento de Guatemala, a unos 2.38 kilómetros de profundidad. La entidad añadió que el movimiento ocurrió a las 18:45:41 horas exactamente.
Sin embargo, los cuerpos de socorro no reportaron ninguna emergencia tras el fenómeno, mientras realizaban el recorrido habitual por calles y avenidas de los lugares donde se reportó sensible.
Suman cuatro sismos este domingo
Según el recuento del Insivumeh, este es el cuarto movimiento sísmico del domingo en el territorio nacional. En un comunicado más amplio, la institución señaló que las distancias epicentrales se ubicaron a 11 kilómetros de Antigua Guatemala, 14 kilómetros de la Ciudad de Guatemala y 26 kilómetros de la cabecera de Chimaltenango.
Anteriormente, la entidad informó que ocurrió un temblor de 3.3 grados, con epicentro en el departamento de Jutiapa. Asimismo, revelaron que el sismo más fuerte ocurrió durante la madrugada, a las 0:00:03 horas de este domingo; este fenómeno fue de 4.9 grados.
Cabe destacar que el sismo más fuerte, según la medición del Insivumeh, tuvo epicentro en el Océano Pacífico, frente a las costas de Escuintla. El más pequeño de los sismos ocurrió a las 8:07:18 horas, con una magnitud de 2.8 grados y su epicentro se ubicó en el departamento de Sacatepéquez.
Piden crear un plan familiar de respuesta
Autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reiteraron sus consejos en caso de un sismo más fuertes. Ante una eventualidad de este tipo, la entidad precisó la necesidad de contar con un plan familiar de respuesta en cada hogar.
De la misma forma, la entidad también pidió preparar una mochila de las 72 horas por persona. Este utensilio debe contener comida enlatada, ropa seca, una linterna y un radio de baterías, como mínimo, para sobrevivir tras un desastre.
Además, el ente de prevención pidió a los ciudadanos mantener la calma durante estos movimientos de tierra, no propagar rumores y mantenerse informados por medio de fuentes fidedignas.