 Guatemaltecos reportan nuevo temblor de 3.1 grados
Nacionales

Cuatro sismos se registraron este domingo en Guatemala

Varios guatemaltecos reportaron que un nuevo sismo se hizo sentir en la ciudad de Guatemala durante la tarde de este domingo.

Compartir:
Foto: archivo.
Autoridades confirmaron que el temblor fue de 3.5 grados. / FOTO: Archivo.

El departamento de Sismología del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó que un temblor de 3.1 grados sacudió parte del territorio nacional durante la tarde de este domingo 17 de agosto de 2025. Varios capitalinos reportaron haber sentido el movimiento telúrico, calificándolo de "fuerte".

Sismología precisó que la región epicentral del movimiento se ubicó en el departamento de Guatemala, a unos 2.38 kilómetros de profundidad. La entidad añadió que el movimiento ocurrió a las 18:45:41 horas exactamente. 

Sin embargo, los cuerpos de socorro no reportaron ninguna emergencia tras el fenómeno, mientras realizaban el recorrido habitual por calles y avenidas de los lugares donde se reportó sensible.

Suman cuatro sismos este domingo

Según el recuento del Insivumeh, este es el cuarto movimiento sísmico del domingo en el territorio nacional. En un comunicado más amplio, la institución señaló que las distancias epicentrales se ubicaron a 11 kilómetros de Antigua Guatemala, 14 kilómetros de la Ciudad de Guatemala y 26 kilómetros de la cabecera de Chimaltenango.

Anteriormente, la entidad informó que ocurrió un temblor de 3.3 grados, con epicentro en el departamento de Jutiapa. Asimismo, revelaron que el sismo más fuerte ocurrió durante la madrugada, a las 0:00:03 horas de este domingo; este fenómeno fue de 4.9 grados.

Cabe destacar que el sismo más fuerte, según la medición del Insivumeh, tuvo epicentro en el Océano Pacífico, frente a las costas de Escuintla. El más pequeño de los sismos ocurrió a las 8:07:18 horas, con una magnitud de 2.8 grados y su epicentro se ubicó en el departamento de Sacatepéquez.

Piden crear un plan familiar de respuesta

Autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reiteraron sus consejos en caso de un sismo más fuertes. Ante una eventualidad de este tipo, la entidad precisó la necesidad de contar con un plan familiar de respuesta en cada hogar.

De la misma forma, la entidad también pidió preparar una mochila de las 72 horas por persona. Este utensilio debe contener comida enlatada, ropa seca, una linterna y un radio de baterías, como mínimo, para sobrevivir tras un desastre.

Además, el ente de prevención pidió a los ciudadanos mantener la calma durante estos movimientos de tierra, no propagar rumores y mantenerse informados por medio de fuentes fidedignas.

Autobús y carro particular chocan en ruta de Antigua Guatemala

Paramédicos de San Bartolomé Milpas Altas atendieron el encontronazo, reportando el hallazgo de varias personas con heridas.

En Portada

Cuatro sismos se registraron este domingo en Guatemalat
Nacionales

Cuatro sismos se registraron este domingo en Guatemala

06:51 PM, Ago 17
Comunicaciones golea a Marquense en pleno festejo de sus 76 años de vidat
Deportes

Comunicaciones golea a Marquense en pleno festejo de sus 76 años de vida

07:06 PM, Ago 17
Aumenta la demanda de vehículos en la carretera al Pacíficot
Nacionales

Aumenta la demanda de vehículos en la carretera al Pacífico

05:43 PM, Ago 17
Arrestan a famosa reina de belleza t
Farándula

Arrestan a famosa reina de belleza

09:23 AM, Ago 17

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Seguridadredes socialesDonald TrumpCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos