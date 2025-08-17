 Santa Cruz de El Quiché se viste de gala por feria titular
Nacionales

Santa Cruz de El Quiché se viste de gala por feria titular

El pasado 15 de agosto de 2025 la cabecera de El Quiché también festejó su feria titular en honor a Santa Elena de La Cruz.

Compartir:
La feria titular de Santa Cruz de El Quiché finalizó con un concierto en el Estadio Municipal., Municipalidad de Santa Cruz de El Quiché.
La feria titular de Santa Cruz de El Quiché finalizó con un concierto en el Estadio Municipal. / FOTO: Municipalidad de Santa Cruz de El Quiché.

La cabecera departamental de Santa Cruz de El Quiché estuvo de fiesta por las "Fiestas Elenas", que conmemoran a la patrona de la localidad, Santa Elena de la Cruz. Para esta festividad, vecinos, fieles católicos y autoridades locales vistieron de gala las calles del casco urbano que vivió una fiesta completa que incluyó actividades sociales, deportivas, desfiles y juegos mecánicos en el Campo de la Feria.

El día principal de celebración será el 18 de agosto de 2025, en contraste con los festejos de la Feria de Jocotenango en honor a la Virgen de la Asunción de la Ciudad de Guatemala, que fueron el 15 del mismo mes. Este domingo 17 de agosto de 2025, las autoridades locales dieron por concluidas las celebraciones locales, con la realización de un concierto musical que tuvo lugar ayer en el Estadio Municipal de Santa Cruz de El Quiché.

Cabe destacar que,  el viernes 15 de agosto, los quichelenses disfrutaron de varias actividades que incluyeron un desfile de bandas escolares en el Parque La Unión de la referida cabecera. En esa actividad, estudiantes de distintos planteles, hicieron gala de sus habilidades con los instrumentos musicales para deleitar a cientos de transeúntes, entre los que hubo padres de familia, vecinos y autoridades locales.

En el campo de la feria, los quichelenses llegaron desde distintos municipios cercanos para disfrutar de los juegos mecánicos como ruedas de Chicago, carruseles, sillas voladoras y gusanito, entre otros. En ese mismo lugar, las personas disfrutaron de juegos como el tiro al blanco, lotería, futillos y juegos de video.

Durante las actividades de feria patronal en Quiché, los asistentes disfrutaron de un desfile hípico, en el que diferentes ranchos de crianza de caballos exhibieron sus mejores ejemplares, a ritmo de música norteña. De la misma forma, los pobladores disfrutaron de los tradicionales convites, que recorrieron las calles locales con bailarines  con coloridos disfraces y máscaras tradicionales, que evocaron personajes históricos y de la vida pública y popular.

Calles vestidas de gala

Otras parejas del convite prefirieron vestir disfraces que evocaron personajes de la televisión y del entretenimiento. Mientras tanto, la calle principal, que une la Iglesia de El Calvario con la Catedral de la Santa Cruz, vistió de gala, porque los vecinos las decoraron con adornos colgantes y luces que llamaron la atención de los turistas locales y extranjeros.

Durante los festejos, algunas personalidades se dejaron ver en las calles de Santa Cruz de El Quiché, como la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien publicó una fotografía en su perfil de Facebook, destacando el festejo de las Fiestas Elenas.

Las Fiestas Elenas nos unen como quichelenses, para disfrutar al ritmo de la marimba y el convite, con familia, amigos y vecinos. Les deseo lo mejor en estos días de fiestas en honor a la Santa Patrona, Santa Elena de la Cruz", 

Rigoberta Menchú, líder guatemalteca.

En más noticias de ferias ► Guatemaltecos dan vida y alegría a la Feria de Jocotenango

Guatemaltecos dan vida y alegría a la Feria de Jocotenango

Familias completas y grupos de amigos abarrotaron la Avenida Simeón Cañas para disfrutar de la feria más esperada en la capital.

En Portada

Se elevan a 30 los fallecidos por la temporada de lluviast
Nacionales

Se elevan a 30 los fallecidos por la temporada de lluvias

07:35 AM, Ago 17
Erick Barrondo conquista el oro en los NACAC Championships 2025t
Deportes

Erick Barrondo conquista el oro en los NACAC Championships 2025

06:56 AM, Ago 17
Una propuesta de matrimonio se volvió inolvidable con la erupción del volcán de Fuegot
Viral

Una propuesta de matrimonio se volvió inolvidable con la erupción del volcán de Fuego

08:19 AM, Ago 17
Suben a 32 los heridos por un terremoto de magnitud 5.8 en las islas Célebes de Indonesiat
Internacionales

Suben a 32 los heridos por un terremoto de magnitud 5.8 en las islas Célebes de Indonesia

07:34 AM, Ago 17

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald TrumpSeguridadredes socialesCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos