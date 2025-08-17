Santa Cruz de El Quiché se viste de gala por feria titular

La cabecera departamental de Santa Cruz de El Quiché estuvo de fiesta por las "Fiestas Elenas", que conmemoran a la patrona de la localidad, Santa Elena de la Cruz. Para esta festividad, vecinos, fieles católicos y autoridades locales vistieron de gala las calles del casco urbano que vivió una fiesta completa que incluyó actividades sociales, deportivas, desfiles y juegos mecánicos en el Campo de la Feria.
El día principal de celebración será el 18 de agosto de 2025, en contraste con los festejos de la Feria de Jocotenango en honor a la Virgen de la Asunción de la Ciudad de Guatemala, que fueron el 15 del mismo mes. Este domingo 17 de agosto de 2025, las autoridades locales dieron por concluidas las celebraciones locales, con la realización de un concierto musical que tuvo lugar ayer en el Estadio Municipal de Santa Cruz de El Quiché.
Cabe destacar que, el viernes 15 de agosto, los quichelenses disfrutaron de varias actividades que incluyeron un desfile de bandas escolares en el Parque La Unión de la referida cabecera. En esa actividad, estudiantes de distintos planteles, hicieron gala de sus habilidades con los instrumentos musicales para deleitar a cientos de transeúntes, entre los que hubo padres de familia, vecinos y autoridades locales.
En el campo de la feria, los quichelenses llegaron desde distintos municipios cercanos para disfrutar de los juegos mecánicos como ruedas de Chicago, carruseles, sillas voladoras y gusanito, entre otros. En ese mismo lugar, las personas disfrutaron de juegos como el tiro al blanco, lotería, futillos y juegos de video.
Durante las actividades de feria patronal en Quiché, los asistentes disfrutaron de un desfile hípico, en el que diferentes ranchos de crianza de caballos exhibieron sus mejores ejemplares, a ritmo de música norteña. De la misma forma, los pobladores disfrutaron de los tradicionales convites, que recorrieron las calles locales con bailarines con coloridos disfraces y máscaras tradicionales, que evocaron personajes históricos y de la vida pública y popular.
Calles vestidas de gala
Otras parejas del convite prefirieron vestir disfraces que evocaron personajes de la televisión y del entretenimiento. Mientras tanto, la calle principal, que une la Iglesia de El Calvario con la Catedral de la Santa Cruz, vistió de gala, porque los vecinos las decoraron con adornos colgantes y luces que llamaron la atención de los turistas locales y extranjeros.
Durante los festejos, algunas personalidades se dejaron ver en las calles de Santa Cruz de El Quiché, como la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien publicó una fotografía en su perfil de Facebook, destacando el festejo de las Fiestas Elenas.
Las Fiestas Elenas nos unen como quichelenses, para disfrutar al ritmo de la marimba y el convite, con familia, amigos y vecinos. Les deseo lo mejor en estos días de fiestas en honor a la Santa Patrona, Santa Elena de la Cruz",
Rigoberta Menchú, líder guatemalteca.
