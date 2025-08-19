Accidentes en carreteras: Lesiones y daños significativos

Diferentes emergencias se han reportado en las carreteras del territorio guatemalteco durante las primeras horas de este martes 19 de agosto. El saldo de estos accidentes es de varias personas heridas y múltiples daños materiales.
Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que en la aldea Pacorral, de Tecpán Guatemala, por causas que se ignoran piloto de un vehículo perdió el control del volante y cayó desde un puente de aproximadamente 15 metros.
"Elementos de la estación de la localidad, a bordo de la unidad AD-132, rescataron al piloto, a quien le brindaron atención pre-hospitalaria y posteriormente trasladaron a la emergencia del Hospital General de Tecpán", detalló Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Mientras tanto, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco informó que un bus quedó empotrado tras un hecho vial en el kilómetro 20.5 de la ruta Interamericana, con dirección a la calzada Roosevelt.
No hubo personas lesionadas, solo se reportaron daños materiales. La PMT trabaja en la regulación del lugar, ya que la circulación es lenta.
Aunque la unidad de transporte no está obstaculizando específicamente la vía, dicho accidente ha generado complicación vehicular porque los conductores reducen la velocidad al pasar por el área para observar lo ocurrido.
Accidente múltiple
En el kilómetro 95 de la ruta a Las Verapaces se registró un accidente de tránsito múltiple durante la madrugada, donde resultaron varias personas heridas.
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de El Rancho asistieron a los afectados, a quienes les brindaron atención pre-hospitalaria y trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya.
Motoristas chocan en ruta al Atlántico
Dos motocicletas colisionan anoche en el kilómetro 60 de la ruta al Atlántico. Como resultado, ambos pilotos quedaron heridos.
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Sanarate, El Progreso, asistieron a los motoristas, brindando atención pre-hospitalaria y trasladándolos posteriormente a la emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya.