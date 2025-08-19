Adolescente nicaragüense pide ayuda a la PNC para volver a su país

Un adolescente reportado como desaparecido en Nicaragua fue auxiliado por personal de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala después de que se presentó a una sede de la institución ubicada en el municipio de Mazatenango, Suchitepéquez, para exponer su caso.
El menor de 16 años les manifestó a los agentes que es originario de un sector del municipio Matagalpa, Nicaragua, y que decidió salir de su casa en busca de trabajo. En ese proceso de conseguir una fuente de ingresos llegó a Guatemala aproximadamente el pasado 3 de agosto.
Sin embargo, al encontrarse actualmente en situación de vulnerabilidad, decidió acercarse a la sede policial para pedir ayuda para poder regresar a su país, donde fue reportado como desaparecido desde el mes pasado, según consta en alertas de páginas locales.
La PNC indicó que inmediatamente se le brindó apoyo al adolescente. Los le brindaron alimentación y coordinaron con la Procuraduría General de la Nación (PGN) para el trámite respectivo.