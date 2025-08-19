Capturan a mujer tras hallazgo de cuerpo en El Milagro

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron a una mujer en la sección "U" de la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, luego de descubrir dentro una habitación de la vivienda el cadáver de un hombre de 74 años, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Se trata de Ingrid Karina Morales Toscano, de 40 años, además la Policía remitió a la hija adolescente de 17 años hacia un Juzgado de Niñez y Adolescencia en Conflicto con la Ley.
Una denuncia ciudadana alertó a la PNC sobre olores fétidos que emanaban de la casa, por lo que se coordinó un allanamiento con la fiscalía.
Tras ingresar a la residencia se descubre en el interior de una maleta el cuerpo desmembrado de la víctima.
De acuerdo a la investigación, el adulto mayor es el propietario de la vivienda, residía en el primer nivel y el segundo era ocupado por los inquilinos; quienes son miembros de la mara 18.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89,7*