 Diputado Boris España propone amnistía para maestros que fueron a paro
Nacionales

Diputado Boris España propone amnistía para maestros que fueron a paro

La iniciativa busca dejar sin efecto las sanciones contra el personal del magisterio que participó en el paro laboral.

Compartir:
Boris España, Foto Omar Solís
Boris España / FOTO: Foto Omar Solís

El diputado de la bancada Vamos, Boris España, presentó este martes 19 de agosto la iniciativa de "Ley de Amnistía Laboral al Personal del Magisterio Nacional involucrado en el Paro de 2025" con el que pretende beneficiar a los maestros, integrantes del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Guatemala (STEG) que ocuparon la Plaza de la Constitución por más de 50 días. 

La amnistía laboral busca favorecer a los trabajadores del magisterio nacional que participaron en el paro de labores durante enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2025 en demanda de mejoras salariales.

A través de la iniciativa, España, también pide restituir los derechos laborales del personal docente, administrativo y de servicios del magisterio que les hubieran sido restringidos por el Ministerio de Educación, Ministerio de Finanzas, y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, como consecuencia de la protesta, dejando sin efecto todas las medidas disciplinarias, administrativas o judiciales que se hubieran adoptado.

España solicitó que la iniciativa se lea en la próxima sesión y se remita a la comisión respectiva.

El martes, 15 de julio, fueron desalojados los maestros, integrantes del STEG que permanecían en la Plaza de la Constitución desde el pasado 26 de mayo, como medida de presión durante una etapa de diálogo entre ese sindicato y las autoridades del Ministerio de Educación. 

Por más de 50 días los maestros ocuparon esa plaza pública en una supuesta asamblea permanente.

Educación informó el lunes, 14 de julio, que la Corte de Constitucionalidad ratificó la primacía de la derecho a la educación y además ordenó al STEG a cesar las medidas de hecho, entre protestas y bloqueos que afectaron la movilidad y economía del país en al menos tres jornadas. 

Trabajadoras del hogar protestan frente al Congreso

Las ciudadanas exigen la aprobación de una iniciativa de ley que permitiría su acceso a derechos laborales.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89,7*

En Portada

Diputado Boris España propone amnistía para maestros que fueron a parot
Nacionales

Diputado Boris España propone amnistía para maestros que fueron a paro

08:41 PM, Ago 19
Concacaf sanciona a Jeaustin Campos por uso de gestos discriminatoriost
Deportes

Concacaf sanciona a Jeaustin Campos por uso de gestos discriminatorios

09:35 PM, Ago 19
Transportistas se pronuncian por operaciones interrumpidas en puerto Santo Tomást
Nacionales

Transportistas se pronuncian por operaciones interrumpidas en puerto Santo Tomás

09:53 PM, Ago 19
Papa León XIV: Hay esperanza de acabar la guerra en Ucraniat
Internacionales

Papa León XIV: "Hay esperanza" de acabar la guerra en Ucrania

03:21 PM, Ago 19

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SeguridadNoticias de GuatemalaDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos