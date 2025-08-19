Diputado Boris España propone amnistía para maestros que fueron a paro

El diputado de la bancada Vamos, Boris España, presentó este martes 19 de agosto la iniciativa de "Ley de Amnistía Laboral al Personal del Magisterio Nacional involucrado en el Paro de 2025" con el que pretende beneficiar a los maestros, integrantes del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Guatemala (STEG) que ocuparon la Plaza de la Constitución por más de 50 días.
La amnistía laboral busca favorecer a los trabajadores del magisterio nacional que participaron en el paro de labores durante enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2025 en demanda de mejoras salariales.
A través de la iniciativa, España, también pide restituir los derechos laborales del personal docente, administrativo y de servicios del magisterio que les hubieran sido restringidos por el Ministerio de Educación, Ministerio de Finanzas, y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, como consecuencia de la protesta, dejando sin efecto todas las medidas disciplinarias, administrativas o judiciales que se hubieran adoptado.
España solicitó que la iniciativa se lea en la próxima sesión y se remita a la comisión respectiva.
El martes, 15 de julio, fueron desalojados los maestros, integrantes del STEG que permanecían en la Plaza de la Constitución desde el pasado 26 de mayo, como medida de presión durante una etapa de diálogo entre ese sindicato y las autoridades del Ministerio de Educación.
Por más de 50 días los maestros ocuparon esa plaza pública en una supuesta asamblea permanente.
Educación informó el lunes, 14 de julio, que la Corte de Constitucionalidad ratificó la primacía de la derecho a la educación y además ordenó al STEG a cesar las medidas de hecho, entre protestas y bloqueos que afectaron la movilidad y economía del país en al menos tres jornadas.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89,7*