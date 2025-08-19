Planta de Tratamiento en Santa Catarina Pinula

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastian Siero, inauguró recientemente una nueva Planta de Tratamiento y drenajes en la aldea Manzano La Libertad. Este importante proyecto busca reducir el impacto negativo en el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los vecinos. La ceremonia contó con la presencia de residentes locales y el equipo municipal, quienes celebraron la finalización de un trabajo que beneficiará a toda la comunidad.
Objetivos del proyecto
Durante la inauguración, el alcalde Siero destacó que "hoy estamos entregando esta Planta de Tratamiento y viene de la mano con la responsabilidad del agua que usamos, tenemos que ser todos responsables de lo que hacemos". Este proyecto representa el tercer sistema de drenajes que se pone en marcha en el municipio en el presente año, lo que resalta la importancia de cuidar el medio ambiente y garantizar un entorno limpio para las futuras generaciones.
La Planta de Tratamiento y drenajes está diseñada para promover el desarrollo en la Aldea Manzano La Libertad, así como en otras áreas del municipio. Además, se espera que mejore el ornato de la localidad y aumente la plusvalía del sector. Con este sistema, se prevé que más del 70 por ciento de la aldea se vea beneficiado, gracias a la instalación de más de 5 kilómetros de drenaje que atenderán las necesidades de aproximadamente 1,600 residentes.
"El medio ambiente es importante para el futuro y las próximas generaciones, y por eso hacemos estas obras. Hoy damos un paso adelante con este proyecto, que le dará el 70 por ciento de cobertura a la aldea El Manzano La Libertad", enfatizó el alcalde.
Proyectos Anteriores
Desde el inicio de su gestión, el alcalde Sebastian Siero ha logrado la inauguración de varias plantas de tratamiento que han beneficiado a miles de familias en el municipio. Estos son algunos de los proyectos anteriores:
- Colonia Santo Domingo - 5,500 familias beneficiadas
- La Frontera El Pajón - 6,000 familias beneficiadas
- Joya del Mora El Pajón - 2,000 familias beneficiadas
- Las Ilusiones El Carmen - 5,000 Familias beneficiadas
- Las Moritas - 2,300 Familias beneficiadas
- Cristo Rey - 475 Familias beneficiadas
- Cuchilla del Carmen Buenos Aires - 335 beneficiadas
Esta serie de acciones evidencia el avance hacia un desarrollo sostenible y la atención de las necesidades de los ciudadanos. Con la inauguración de esta nueva Planta de Tratamiento, se espera instaurar prácticas responsables que preserven la integridad del medio ambiente y aseguren un futuro más saludable para la comunidad.