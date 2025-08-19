 Robos en escuelas de Cantel, Quetzaltenango
Nacionales

Reportan robos en escuelas de Cantel, Quetzaltenango

En los últimos 15 días se tiene reporte de al menos cinco escuelas que han sido objeto de robo.

Foto, ilustrativa de archivo: EFE
Foto ilustrativa de archivo: EFE

La Dirección Departamental de Educación (Dideduc) en Quetzaltenango confirmó este martes 19 de agosto que recientemente se han dado robos en centros educativos de la localidad, por lo cual se da el seguimiento respectivo a los incidentes.

Los casos más recientes ocurrieron el pasado lunes en la Escuela Oficial Rural Mixta Xepec y en la Escuela Oficial Rural Mixta Xejuyup, ambas ubicadas en el municipio de Cantel.

El supervisor técnico administrativo del Ministerio de Educación, Manuel Castro, dijo que en los últimos 15 días se tiene reporte de al menos cinco escuelas que han sido objeto de robo en la mencionada localidad.

El patrón de estos incidentes es que los desconocidos ingresan por las ventanas, por lo que sospechan la posible participación de menores, tema por el que las autoridades educativas ya han solicitado una investigación.

Entre los objetos hurtados se encuentra equipo de cocina, material didáctico, equipo de amplificación, cilindros de gas, licuadoras, entre otros objetos que son de utilidad para los centros educativos.

Alguno de los artículos robados ha sido adquirido por los padres de familia y otros son directamente propiedad del Ministerio de Educación.

Ante esta situación, se conoció que los padres de familia se han organizado y solicitaron a las autoridades dar seguridad a los establecimientos educativos.

Crimen en escuela de Huehuetenango

A finales de julio, un hecho violento dentro de una institución educativa consternó a la comunidad, pues una presunta estudiante de la Escuela Oficial Rural Mixta aldea Cambote, Huehuetenango, atacó con un arma blanca al maestro Pedro Enrique Herrera Tello, quien falleció a causa de las heridas.

Herrera Tello fue hospitalizado de inmediato con múltiples heridas provocadas con arma blanca tras ser agredido en la referida escuela, ubicada en la zona 11 de esa cabecera departamental.

La Dirección Departamental de Educación de ese departamento confirmó el deceso del maestro de 72 años.

Una menor de 12 años fue señalada de ser la presunta responsable y quedó a disposición de la Procuraduría General de la Nación para el seguimiento de su caso.-

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

