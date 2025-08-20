 Localizan sin vida a mujer reportada como desaparecida en San Cristóbal
Nacionales

Localizan sin vida a mujer reportada como desaparecida en San Cristóbal

La mujer había desaparecido desde el pasado 3 de agosto en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

Thelma Galindo, Foto Facebook
Thelma Galindo / FOTO: Foto Facebook

La mañana de este miércoles 20 de agosto, fue localizado el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición, en un terreno baldío del kilómetro 15 de la ruta al Pacífico, quien fue identificada por familiares como Thelma Gricelda Galindo Oscal, de 59 años, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 3 de agosto.  

Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre el cuerpo de una persona a un costado de la carretera, por lo que de inmediato desplegaron varias unidades de Villa Nueva.

De acuerdo con el oficial de Bomberos, Víctor Gómez, tras un rastreo realizado por bomberos se localizó el cuerpo de una mujer, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes. 

Al lugar acudieron familiares quienes identificaron a la víctima como Thelma Gricelda Galindo Oscal, quien vista por última vez en residenciales Villas Club El Dorado, 40 calle, Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

La mujer indicó a familiares que sólo saldría de casa a caminar, en las imágenes de una cámara de seguridad del condominio compartidas por la página Peronia Denuncia se confirma que la mujer salió caminando.

La mujer al momento de desaparecer vestía un pantalón de lona azul, blusa rosada y zapatos tipo tenis color crema con rosado, tal como fue localizada por los socorristas. 

De acuerdo con la alerta Isabel Claudina, Galino Oscal padecía depresión y ansiedad; sin embargo, hasta el momento las causas del deceso no han sido establecidas, ya que el personal del instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) establecerá las causas de la muerte de Galino Oscal. 

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89,7*

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaSeguridadDonald TrumpCopa Centroamericana
