Misión de OIT realiza visita en Guatemala

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social informó que entre el 19 y el 22 de agosto de 2025, Guatemala recibe la visita de una misión conjunta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Sindical Internacional (CSI).
Dicha misión tiene como objetivo fortalecer los esfuerzos tripartitos del país en la implementación de la Hoja de Ruta sobre Libertad Sindical, un compromiso clave para garantizar los derechos laborales, indicó dicha cartera.
En la primera reunión de la misión internacional, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Miriam Roquel, presentó los avances en el cumplimiento de la Hoja de Ruta en materia de libertad sindical y negociación colectiva.
Durante la jornada sostuvo reuniones con la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical y el sector empleador.
La visita responde a una invitación realizada por el Estado de Guatemala durante el Consejo de Administración de la OIT en marzo pasado, como buena voluntad en cumplir con los compromisos asumidos con respecto a los Convenios 87 y 98 de la OIT, que promueven la libertad sindical y la negociación colectiva como principios fundamentales para la paz social.
La misión tripartita busca fortalecer el diálogo social entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores, a través de la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical (CNTRLLS).
Este espacio propicia la identificación de acciones concretas para avanzar en la libertad sindical y la negociación colectiva, detalló dicho Ministerio.
La Misión sostendrá reuniones con el Presidente, Bernardo Arévalo, autoridades del Ministerio de Gobernación, el Organismo Legislativo, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, la Asociación Nacional de Municipalidades y representantes de los sectores trabajador y empleador.
El presidente Bernardo Arévalo destacó a inicios de semana, que la defensa de los derechos laborales es fundamental y adelantó que sostendrá un encuentro final con la misión, donde se presentará un balance de los avances y se definirán cronogramas de acción y apoyo técnico.
