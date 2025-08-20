 Reducción de costo de placas de circulación: Anuncio de SAT
SAT anuncia reducción en costo de placas de circulación

Desde este 20 de agosto se aplicará una reducción en el costo de fabricación de placas para vehículos terrestres.

Imagen ilustrativa de placas de circulación para vehículos terrestres en Guatemala., ilustrativa de archivo/SAT
Imagen ilustrativa de placas de circulación para vehículos terrestres en Guatemala. / FOTO: ilustrativa de archivo/SAT

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer este miércoles 20 de agosto que, como parte de la facilitación hacia el contribuyente, se aplicará una reducción en el costo de fabricación de las placas de circulación para vehículos terrestres.

Según detalló la entidad, esta medida forma parte de la estrategia institucional de facilitación para promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras.

Añadió que tal reducción quedó establecida en el Acuerdo de Directorio Número 8-2025, que indica que a partir de ahora se aplicarán las siguientes tarifas:

  • Q75.00 para vehículos que utilizan dos placas (antes Q120.00)
  • Q30.00 para vehículos que utilizan una placa (antes Q60.00)

"Esta disposición garantiza la seguridad en los distintivos y un menor costo en los procesos vinculados al registro y control vehicular", aseguró la superintendencia a través de un comunicado.

También recordó que, según el convenio de cooperación firmado entre SAT y el Ministerio de Finanzas Públicas, la fabricación de las placas de circulación se realiza en el Taller Nacional de Grabados de Acero, utilizando materiales que cumplen con las medidas de seguridad y especificaciones técnicas contenidas en la Ley del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos.

Emisoras  Escúchanos