Tragedia en Baja Verapaz: Esposos mueren tras crecida de río

Tragedia en Baja Verapaz: Esposos mueren tras ser arrastrados por correntada

La pareja viajaba a bordo de un vehículo y quedó atrapada ante la crecida de un río.

El área donde fue localizado el vehículo donde viajaban los esposos en Baja Verapaz., Conred
El área donde fue localizado el vehículo donde viajaban los esposos en Baja Verapaz. / FOTO: Conred

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó la muerte de dos personas que fueron arrastradas por la corriente de un río en el caserío, La Rinconada, aldea Pasubir, en el municipio de Cubulco, Baja Verapaz.

Las víctimas fueron identificadas como los esposos Juan de la Cruz y Natividad Xitumul, quienes se conducían a bordo de un vehículo tipo picop cuando quedaron atrapados en el agua ante la crecida repentina del río derivado de las intensas lluvias de las últimas horas.

Según versiones de vecinos, los esposos regresaban de un servicio religioso cuando se inició la lluvia. Decidieron continuar su camino, a pesar de la intensidad de las precipitaciones, sin embargo, al quedar en medio de la correntada no pudieron retomar el control del volante para salir de esta situación.

Intensa búsqueda de víctimas

El automóvil fue arrastrado río abajo y, desde que se conoció sobre lo ocurrido, los cuerpos de socorro implementaron los procesos de búsqueda y rescate, con apoyo de vecinos.También se sumaron a las labores los elementos de la Policía Nacional Civil e integrantes del Ejército de Guatemala.

Estos esfuerzos permitieron finalmente ubicarlo a aproximadamente un kilómetro desde el lugar donde se reportó su desaparición.

El picop estaba atrapado entre gran cantidad de lodo, piedras y ramas de árboles. En su interior se encontró el cuerpo de la mujer sin vida, mientras que el piloto fue hallado varios metros después del lugar donde estaba su esposa.

La pareja perdió la vida tras los mencionados incidentes ocurridos la noche del miércoles 20 de agosto. Mientras tanto, esta mañana ya está siendo velada en su vivienda, ubicada en el caserío Tactic, aldea Pasubir.

La Conred indicó que debido a las lluvias, hasta este jueves 21 de agosto se han registrado 1 mil 081 emergencias a nivel nacional, de las cuales 13 se han atendido en las últimas 24 horas.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

12:02 PM, Ago 21
