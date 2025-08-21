 Capturan a mujer implicada en préstamos "gota a gota"
Nacionales

Pobladores intentan linchar a mujer señalada de ofrecer préstamos ilegales

Según la denuncia recibida por la PNC, esta persona se dedicaba a ofrecer y cobrar préstamos bajo amenazas de muerte.

Pobladores intentan linchar a mujer señalada de ser prestamista
La mujer es señalada de ofrecer y cobrar préstamos bajo amenazas de muerte. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad reportaron este jueves 21 de agosto la captura de una mujer señalada de ser cobradora de préstamos "gota a gota". El operativo se llevó a cabo en la zona 5 del departamento de Huehuetenango.

De acuerdo con el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), se recibió una denuncia con respecto a la supuesta implicación de esta persona de 35 años en acciones relacionadas con el ofrecimiento y cobro de préstamos bajo amenazas de muerte.

La sindicada fue sorprendida en la terminal de autobuses de la localidad, aparentemente buscando más víctimas, por lo que un grupo de personas la retuvo. Los pobladores pretendían lincharla; sin embargo, luego de un diálogo aceptaron entregarla a los agentes de la entidad de seguridad.

Al momento de su aprehensión, a la sindicada se le incautaron varias tarjetas con números para brindar créditos de manera ilegal. En estas se podía leer una serie de mensajes, incluido uno que decía: "Tu Crédito Rápido".

Los agentes retiraron a esta mujer  del lugar y de inmediato la trasladaron ante los órganos de justicia para ser puesta a disposición de un juzgado y que pueda esclarecer su situación.

Diputada presenta iniciativa de ley contra la usura, ¿de qué se trata?

“Esta ley busca prevenir, sancionar y erradicar la usura, protegiendo los derechos de los deudores”, aseguró la legisladora Nadia de León.

Director de PNC insta a reforzar penas por usura

Esta semana, el director general de la PNC, David Custodio Boteo, propuso que sea creado el delito de "usura agravada" y que tenga una pena de seis a 12 años de prisión inconmutables. Asimismo, señaló la importancia de que las personas extranjeras que incurran en este tipo de práctica sean expulsadas de Guatemala después de cumplir la pena.

Sus declaraciones se dieron durante una citación en el Congreso de la República, donde también compartió que la mayor cantidad de prestamistas que son ubicados están sacando patente de comercio y aducen que están trabajando dando créditos.

Actualmente, el Artículo 276 del Decreto 17-73, Código Penal, impone a los culpables del delito de usura, penas de prisión de seis meses a dos años y multa de Q200 a Q2 mil.

