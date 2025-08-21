Protestas de familiares de reos por supuestos maltratos

Familiares de personas que se encuentran privadas de libertad llevaron a cabo una serie de protestas este jueves 21 de agosto en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala para denunciar supuestos malos tratos a lo interno de las cárceles y exigir a las autoridades que atiendan esta situación.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, indicó que los grupos de manifestantes mantuvieron presencia durante la presente jornada en varios sectores del Centro Histórico.
Un grupo salió de las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia, otros del Centro Cívico, otros de la Plaza Barrios, para posteriormente dirigirse a las inmediaciones de la sede de la Dirección General del Sistema Penitenciario, ubicada en la 7ª calle y 10ª avenida "A" de la zona 1.
Como consecuencia de esta situación, el paso quedó cerrado en el perímetro de las oficinas de la referida entidad. Además, Montejo hizo un llamado a los usuarios del tramo a conducir con precaución por el cruce constante de peatones.
En los alrededores de la DGSP se mantiene presencia de agentes de la Policía Nacional Civil como medida de prevención.
"Llegan a hacerles requisas y los agreden"
Uno de los familiares de reos que participa en la protesta, que prefirió no dar a conocer su identidad, brindó declaraciones acerca de las peticiones que se encuentran realizando y los motivos que los llevaron a decidir salir a las calles.
"Pedimos que haya visita, que les dejen entrar sus alimentos, porque no hay visitas hasta ahora, no hay nada. Estamos exigiendo que tengan accesos a encomiendas", dijo.
Agregó que estos planteamientos no corresponden solo a un centro carcelario, sino en general, pues detalló que han sabido que los reclusos sufren "malos tratos" a lo interno.
"No hay doctores, no existe atención médica y un montón de cosas. Golpes también, porque llegan a hacerles requisas y los agreden", expresó.
Señalan riesgos de seguridad para los reos
Jaqueline Blanco, representante legal de la organización Movimiento Humanitario a favor de Privados de Libertad, dijo que la manifestación surge luego del trasladado de los líderes pandilleros hacia la cárcel Renovación 1, pues indicó que las autoridades no consideraron la seguridad de los demás reos.
De acuerdo con la entrevistada, por la llegada de esos 10 reos de alta peligrosidad corre riesgo la visita de lo familiares de los otros privados de libertad.
Añadió que sostuvieron una mesa de diálogo con las autoridades del Sistema Penitenciario y todo lo abordado será trasladado al Ministerio de Gobernación.
Blanco consideró positiva la reunión, pues explicó que avanzaron en algunos temas, pero consideró lamentable que la DGSP no es autónoma y que todo depende de la cartera del Interior.
Finalmente, la entrevistada agregó que en dicha protesta participaron unas 300 personas que forman parte del Movimiento Humanitario a favor de Privados de Libertad e indicó que, ante la falta de cumplimiento, analizan otra manifestación.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.