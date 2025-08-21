 Protestas de familiares de reos por supuestos maltratos
Nacionales

Familiares de reos protestan para denunciar supuestos malos tratos

Los parientes de privados de libertad bloquearon el paso en alrededores de la sede del Sistema Penitenciario.

Compartir:
Los familiares de los privados de libertad permanecieron en las afueras de la sede de la Dirección General del Sistema Penitenciario., Omar Solís/Emisoras Unidas
Los familiares de los privados de libertad permanecieron en las afueras de la sede de la Dirección General del Sistema Penitenciario. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Familiares de personas que se encuentran privadas de libertad llevaron a cabo una serie de protestas este jueves 21 de agosto en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala para denunciar supuestos malos tratos a lo interno de las cárceles y exigir a las autoridades que atiendan esta situación.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, indicó que los grupos de manifestantes mantuvieron presencia durante la presente jornada en varios sectores del Centro Histórico.

Un grupo salió de las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia, otros del Centro Cívico, otros de la Plaza Barrios, para posteriormente dirigirse a las inmediaciones de la sede de la Dirección General del Sistema Penitenciario, ubicada en la 7ª calle y 10ª avenida "A" de la zona 1.

Como consecuencia de esta situación, el paso quedó cerrado en el perímetro de las oficinas de la referida entidad. Además, Montejo hizo un llamado a los usuarios del tramo a conducir con precaución por el cruce constante de peatones.

En los alrededores de la DGSP se mantiene presencia de agentes de la Policía Nacional Civil como medida de prevención.

Foto embed
Los agentes se mantienen en los alrededores de la sede del Sistema Penitenciario, donde familiares de reos realizan una protesta. - Omar Solís/Emisoras Unidas

"Llegan a hacerles requisas y los agreden"

Uno de los familiares de reos que participa en la protesta, que prefirió no dar a conocer su identidad, brindó declaraciones acerca de las peticiones que se encuentran realizando y los motivos que los llevaron a decidir salir a las calles.

"Pedimos que haya visita, que les dejen entrar sus alimentos, porque no hay visitas hasta ahora, no hay nada. Estamos exigiendo que tengan accesos a encomiendas", dijo.

Agregó que estos planteamientos no corresponden solo a un centro carcelario, sino en general, pues detalló que han sabido que los reclusos sufren "malos tratos" a lo interno.

"No hay doctores, no existe atención médica y un montón de cosas. Golpes también, porque llegan a hacerles requisas y los agreden", expresó.

Señalan riesgos de seguridad para los reos

Jaqueline Blanco, representante legal de la organización Movimiento Humanitario a favor de Privados de Libertad, dijo que la manifestación surge luego del trasladado de los líderes pandilleros hacia la cárcel Renovación 1, pues indicó que las autoridades no consideraron la seguridad de los demás reos.

De acuerdo con la entrevistada, por la llegada de esos 10 reos de alta peligrosidad corre riesgo la visita de lo familiares de los otros privados de libertad.

Añadió que sostuvieron una mesa de diálogo con las autoridades del Sistema Penitenciario y todo lo abordado será trasladado al Ministerio de Gobernación.

Blanco consideró positiva la reunión, pues explicó que avanzaron en algunos temas, pero consideró lamentable que la DGSP no es autónoma y que todo depende de la cartera del Interior.

Finalmente, la entrevistada agregó que en dicha protesta participaron unas 300 personas que forman parte del Movimiento Humanitario a favor de Privados de Libertad e indicó que, ante la falta de cumplimiento, analizan otra manifestación.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

En Portada

Familiares de reos protestan para denunciar supuestos malos tratost
Nacionales

Familiares de reos protestan para denunciar supuestos malos tratos

03:48 PM, Ago 21
Enade 2025 abordará las oportunidades a través de la atracción de inversión extranjera directat
Nacionales

Enade 2025 abordará las oportunidades a través de la atracción de inversión extranjera directa

02:48 PM, Ago 21
Federación explica en citación todo lo relacionado con venta de boletost
Deportes

Federación explica en citación todo lo relacionado con venta de boletos

02:51 PM, Ago 21
María Isabel Flores celebra 20 años de trayectoria en la locución guatemaltecat
Farándula

María Isabel Flores celebra 20 años de trayectoria en la locución guatemalteca

01:36 PM, Ago 21

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaSeguridadDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos