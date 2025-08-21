PNC captura a extraditable

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) reportan la captura de Jorge Trujillo Gonzalo Paiz Pineda, de 62 años, quien es requerido en extradición por una corte de justicia de Los Angeles, California, Estados Unidos, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Investigadores de la DEIC detuvieron en San Jorge, Zacapa, Paiz Pineda, quien registra una orden de detención con fines de extradición, sindicado de los delitos de asesinato, tentativa de asesinato y agresión con arma de fuego, los tres cargos fueron autorizados el pasado 8 de agosto, por dicha corte en Estados Unidos.
La Policía informó que se sigue el proceso legal hasta que un juzgado de Guatemala autoriza la captura, por lo que oportunamente será entregado a las autoridades de ese país para un proceso por las acusaciones que se le hacen.
Capturados por estafa
En las oficinas de Migración de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), investigadores del DEIC-SAFE capturaron a Edgar "N", de 52 años, quien venía en un vuelo de retornados de Estados Unidos, ya que posee una orden de aprehensión por el delito casos Especiales de estafa, de septiembre de 2024, requerido por un juzgado de Guatemala En la zona 9.
Además investigadores de la DEIC capturaron a Luis "N", de 67 años señalado de Estafa propia según un juzgado de Jutiapa.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89,7*