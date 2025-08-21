Vicepresidentas de Guatemala y Ecuador abordan seguridad alimentaria y nutricional

La vicepresidenta Karin Herrera se reunió este jueves 21 de agosto con su homóloga de Ecuador María José Pinto, donde abordaron las estrategias para la atención integral a la primera infancia, la seguridad alimentaria y nutricional.
Herrera y Pinto, dialogar sobre las estrategias que se están implementando y que consolidan la atención integral a la primera infancia, la seguridad alimentaria y nutricional.
La vicepresidencia informó que ste encuentro refleja la sólida amistad que une a Ecuador y Guatemala, y resalta el liderazgo de las mujeres que asumen responsabilidades de Estado con la convicción de transformar realidades.
Después de esta reunión bilateral ambas vicemandatarias visitaron el Centro de Salud Guamani Tipo C de Ecuador.
La vicepresidenta, Karin Herrera, lleva a cabo una visita de trabajo en Ecuador, a donde viajó para cumplir una agenda durante la presente semana que incluye el abordaje de una serie de temas, entre estos, la seguridad alimentaria, políticas públicas y cooperación internacional.
Herrera ha realizado varios viajes desde que tomó posesión en enero de 2024, incluidos a Francia, Estados Unidos, El Salvador y Honduras.
Palomo indicó de igual manera que mientras Herrera esté de viaje, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, cumplirá con una agenda local que incluye una asamblea con autoridades indígenas ancestrales el próximo jueves.
Guatemala y Ecuador conmemoraron en 2025 un total de 140 años de relación diplomática.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89,7*