Donación de vehículos de Taiwán impulsa el programa Mano a Mano

El presidente, Bernardo Arévalo, recibió este viernes 22 de agosto una donación de vehículos que proviene de la embajada de la República de China (Taiwán). Este gesto busca fortalecer el programa intersectorial conocido como Mano a Mano, que se centra en brindar apoyo a diversas comunidades del país.
Durante el acto, que tuvo lugar en el Campo Marte, Arévalo expresó su agradecimiento al pueblo y al Gobierno de Taiwán. "Agradezco al pueblo y Gobierno de la República de China (Taiwán) por esta colaboración que estará al servicio de las comunidades y que la ayuda se pueda movilizar y llegar más lejos", comentó el mandatario.
Este donativo consiste en 15 camiones de 18 toneladas y 30 vehículos tipo pickup, que facilitarán el traslado de personal y equipos para el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
La embajadora de la República de China (Taiwán), Vivia Chang, reafirmó el compromiso del Gobierno de Taiwán con Guatemala, destacando la importancia de colaborar en proyectos que impulsen el desarrollo del país.
"Es un privilegio estar en esta ceremonia de entrega de cooperación al Ministerio de Desarrollo Social. Nuestra más sincera admiración por los logros alcanzados durante su administración a favor de los guatemaltecos, especialmente en los sectores más vulnerables," declaró Chang al hacer entrega del donativo.
Relaciones bilaterales y cooperación
La embajadora también mencionó que, a lo largo de las últimas nueve décadas, las relaciones entre Guatemala y Taiwán se han fortalecido y han permitido trabajar en múltiples proyectos enfocados en áreas clave para el desarrollo, tales como:
- Salud
- Infraestructura vial
- Comedores sociales
- Becas de estudios
En su discurso, Chang subrayó: "La República de China (Taiwán) se enorgullece de hacer entrega de 15 camiones de 18 toneladas y 30 pickups para fortalecer las capacidades del Ministerio de Desarrollo y su proyecto Mano a Mano." Esta donación se enmarca dentro de un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de diversas comunidades en Guatemala, especialmente aquellas que enfrentan mayores desafíos.