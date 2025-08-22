 Guatemalteco muere en asalto en EE. UU.
Nacionales

Guatemalteco muere a causa de asalto en Tennessee, EE. UU.

El hermano de la víctima también resultó herido en el marco del incidente. El Minex da seguimiento al caso.

Compartir:
minex-sede-emisoras-unidas.webp,
minex-sede-emisoras-unidas.webp / FOTO:

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala confirmó este viernes 22 de agosto que le da seguimiento al caso de un connacional que perdió la vida a causa de un asalto en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. En el marco del incidente también resultó gravemente herido su hermano.

De acuerdo con la cartera, los funcionarios del Consulado General de Guatemala en Nashville, Tennessee, corroboraron que los migrantes, de 28 y 37 años, son originarios de Tectitán, Huehuetenango.

El más joven de los dos guatemaltecos atacados fue quien falleció, mientras que el otro se encuentra hospitalizado.

La oficina destacó que los delegados consulares luego de ser informados sobre este suceso se contactaron con los familiares de las víctimas para el seguimiento respectivo.

* Le puede interesar: 

Porras: “El Ministerio Público no tolerará que nuestro territorio sea utilizado para actividades ilícitas”

Tras las declaraciones de la fiscal general de EE. UU. sobre el supuesto uso del espacio aéreo guatemalteco como “puente” para actividades de narcotráfico, la jefa del MP, Consuelo Porras, aseguró que se están desarrollando importantes investigaciones en materia de narcoactividad.

Migrante guatemalteco muere por escapar de redada en EE.UU.

Medios estadounidenses reportaron la semana pasada que un inmigrante ilegal de origen guatemalteco falleció en Los Ángeles, California, EE.UU., luego de intentar escapar de una redada contra personas que permanecen de forma ilegal en ese país. Según el relato de testigos, la víctima mortal intentó escapar corriendo rumbo a la autopista, donde fue atropellado.

Reportes oficiales informaron que el connacional identificado como Roberto Carlos Montoya Valdez, de 52 años, originario del departamento de Jutiapa, resultó gravemente herido tras ser embestido por un vehículo que circulaba a alta velocidad.

Los cuerpos de rescate lo trasladaron a un hospital cercano. Sin embargo, por la gravedad de los golpes y las heridas que recibió, el inmigrante falleció.

Según testimonios de otros jornaleros, la presencia de la ICE causó temor entre los que estaban presentes y así como el migrante falleció al intentar escapar, otros resultaron heridos en otras circunstancias. El accidente ocurrió en la autopista 210, revelaron las autoridades de EE. UU.

En Portada

¿Cuál es la situación en puerto Santo Tomás tras fin de huelga que suspendió operaciones?t
Nacionales

¿Cuál es la situación en puerto Santo Tomás tras fin de huelga que suspendió operaciones?

05:03 PM, Ago 21
Vicepresidentas de Guatemala y Ecuador abordan seguridad alimentaria y nutricionalt
Nacionales

Vicepresidentas de Guatemala y Ecuador abordan seguridad alimentaria y nutricional

09:59 PM, Ago 21
VIDEO: Con un dron, derriban helicóptero de la Policía de Colombiat
Internacionales

VIDEO: Con un dron, derriban helicóptero de la Policía de Colombia

02:15 PM, Ago 21
Sergio Chumil vive su primera presentación de equipos en Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil vive su primera presentación de equipos en Vuelta a España 2025

07:19 PM, Ago 21

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Noticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoSeguridadDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos