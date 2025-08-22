Guatemalteco muere en asalto en EE. UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala confirmó este viernes 22 de agosto que le da seguimiento al caso de un connacional que perdió la vida a causa de un asalto en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. En el marco del incidente también resultó gravemente herido su hermano.
De acuerdo con la cartera, los funcionarios del Consulado General de Guatemala en Nashville, Tennessee, corroboraron que los migrantes, de 28 y 37 años, son originarios de Tectitán, Huehuetenango.
El más joven de los dos guatemaltecos atacados fue quien falleció, mientras que el otro se encuentra hospitalizado.
La oficina destacó que los delegados consulares luego de ser informados sobre este suceso se contactaron con los familiares de las víctimas para el seguimiento respectivo.
Migrante guatemalteco muere por escapar de redada en EE.UU.
Medios estadounidenses reportaron la semana pasada que un inmigrante ilegal de origen guatemalteco falleció en Los Ángeles, California, EE.UU., luego de intentar escapar de una redada contra personas que permanecen de forma ilegal en ese país. Según el relato de testigos, la víctima mortal intentó escapar corriendo rumbo a la autopista, donde fue atropellado.
Reportes oficiales informaron que el connacional identificado como Roberto Carlos Montoya Valdez, de 52 años, originario del departamento de Jutiapa, resultó gravemente herido tras ser embestido por un vehículo que circulaba a alta velocidad.
Los cuerpos de rescate lo trasladaron a un hospital cercano. Sin embargo, por la gravedad de los golpes y las heridas que recibió, el inmigrante falleció.
Según testimonios de otros jornaleros, la presencia de la ICE causó temor entre los que estaban presentes y así como el migrante falleció al intentar escapar, otros resultaron heridos en otras circunstancias. El accidente ocurrió en la autopista 210, revelaron las autoridades de EE. UU.