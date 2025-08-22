 MP investiga posibles anomalías en compra de uniformes para Gobernación
MP investiga posibles anomalías en compra de uniformes para Gobernación

Están en desarrollo seis diligencias de allanamiento coordinadas por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero.

El Ministerio Público (MP) dio a conocer este viernes 22 de agosto que lleva a cabo una investigación en seguimiento a posibles irregularidades en la adquisición de uniformes para el Ministerio de Gobernación.

De acuerdo con el Departamento de Información y Prensa del ente investigador, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos implementó un operativo este día en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC).

"Están en desarrollo seis diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en seguimiento a investigación por posibles irregularidades en la adquisición de uniformes para el Ministerio de Gobernación", detalló la oficina.

Agregó que estas acciones se realizan en el marco de las facultades legales del Ministerio Público y con el objetivo de recolectar indicios que permitan esclarecer posibles hechos vinculados con corrupción y operaciones financieras irregulares.

