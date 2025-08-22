 Reos implicados en motín enfrentarán proceso penal
Nacionales

Reos implicados en motín enfrentarán proceso penal

Cinco privados de libertad son señalados de participar en los incidentes en el Preventivo de zona 18, donde los guardias penitenciarios fueron tomados como rehenes.

Los reos señalados de organizar motines en el Preventivo de la zona 18., Omar Solís/Emisoras Unidas
Los reos señalados de organizar motines en el Preventivo de la zona 18. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Juzgado de Turno de Torre de Tribunales resolvió este viernes ligar a proceso penal a los cinco reos consignados el pasado 12 de agosto por su presunta participación en el motín registrado en el Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18.

El juez a cargo de conocer el expediente consideró que la fiscalía presentó los indicios correspondientes para respaldar los señalamientos contra los señalados. En ese contexto, dictó auto de procesamiento en su contra.

Entre los delitos que se les atribuyen se encuentran: motín de presos, homicidio en grado de tentativa, plagio o secuestro y portación ilegal de armas de fuego con el registro alterado.

