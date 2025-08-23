 PNC captura sospechosos de intento de ataque en Villa Nueva
PNC detiene a sospechosos de planificar ataque en extremo de buses de Villa Nueva

En seguimiento a una denuncia, los agentes capturaron a un hombre y remitieron a una adolescente.

Uno de los sospechosos que aparentemente participaría en un ataque armado en Villa Nueva., PNC
Uno de los sospechosos que aparentemente participaría en un ataque armado en Villa Nueva. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un operativo este sábado 23 de agosto en la 6ª avenida entre 11 y 12 calles de la colonia Enriqueta, zona 5 del municipio de Villa Nueva. Como resultado fueron detenidos dos presuntos pandilleros.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), se recibió una denuncia en donde se alertaba sobre un hecho de violencia que se cometería en el sector, por lo cual de inmediato se movilizaron equipos de investigación.

Los uniformados interceptaron a los dos sospechosos, quienes supuestamente realizarían un ataque armado en el extremo de autobuses de ese sector. Se trataba de un hombre adulto, de aproximadamente 20 años, y una menor de 16 años.

"Ambos son miembros de la pandilla del barrio 18, de la clica solo para locos SPL. Al momento de realizarles el registro superficial, se les encuentran dos armas de fuego con sus respectivas tolvas", explicó la PNC.

Agregó que ambas armas tienen reporte de haber sido robadas a una empresa de seguridad privada el 21 de mayo del presente año, en un sector de Santa Catarina Pinula.

También les fueron decomisados tres teléfonos celulares y una motocicleta en la que pretendían escapar.

El capturado fue puesto a disposición de los órganos de justicia para dilucidar su situación legal. También la adolescente fue trasladada a un Juzgado de Menores en Conflicto con la Ley Penal.

"Máquinas de matar": Director de PNC explica problemática de pandillas en Guatemala

El impacto de las pandillas en Guatemala ha si mencionado constantemente por las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana, pues señalan que son un foco de crímenes y delitos contra el patrimonio, por lo cual han señalado que se refuerzan constantemente las acciones y estrategias para combatirlas.

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), comisario general David Custodio Boteo, se refirió este viernes 1 de agosto a cómo opera este tipo de organizaciones criminales, a cuyos integrantes calificó como "máquinas de matar".

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, reveló que las investigaciones han permitido establecer los niveles de violencia que manejan estas personas y el tipo de acciones que cumplen para tener ciertos rangos en las estructuras.

Señaló que para hacerse un tatuaje distintivo del grupo delincuencial deben quitarle la vida, por lo menos, a una persona. En tanto, para obtener mayores beneficios deben asesinar hasta a 20 personas y describió a los integrantes de estos grupos como "máquinas de matar".

“Máquinas de matar”: Director de PNC explica problemática de pandillas en Guatemala

El director de la PNC, David Custodio Boteo, se refirió a la situación del país en cuanto a la seguridad y justicia.

Guatemala
Emisoras  Escúchanos