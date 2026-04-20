 Fiscal General: proceso decisivo y nómina final este lunes
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Proceso para Fiscal General entra en fase decisiva; nómina final sería definida este lunes

La comisión de postulación se reunirá hoy con el objetivo de elaborar la nómina final de seis candidatos que será trasladada al presidente Bernardo Arévalo.

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Reunión de la comisión de postulación para elección de fiscal general el jueves, 16 de abril de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Reunión de la comisión de postulación para elección de fiscal general el jueves, 16 de abril de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Comisión de Postulación para el Ministerio Público (MP) de Guatemala definirá este lunes, 20 de abril, la lista de los seis candidatos finalistas para fiscal general, que por puntuaje lidera la actual fiscal Consuelo Porras, quien busca su reelección para continuar en el cargo por un tercer período.

Dicha comisión finalizó la madrugada del pasado sábado la evaluación de los candidatos y reprogramó para hoy la integración de la nómina final, de la cual el presidente Bernardo Arévalo de León deberá elegir al próximo fiscal general.

Tras una jornada de intensas deliberaciones, la comisión se vio obligada a ajustar su cronograma y reducir la línea de corte de calificación, fijada inicialmente en un mínimo de 75 puntos para garantizar la idoneidad, ya que solo nueve de los 48 aspirantes superaron dicha cifra.

Para asegurar una base de al menos doce profesionales elegibles, los comisionados optaron por flexibilizar los criterios de puntuación ante el bajo rendimiento general en la tabla de gradación que mide la preparación académica, experiencia y ética.

Comisión del MP continúa evaluando expedientes; Porras ha obtenido la calificación más alta

La actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, superó la línea de corte para avanzar a la fase donde se integrará la nómina final de aspirantes.

Porras, con la puntuación más alta

 La actual fiscal general, Consuelo Porras, lidera la lista con 92,33 puntos, siendo el perfil con mayor puntaje, en su intento de ser reelegida pese a enfrentar un amplio rechazo de diversos sectores sociales en el país y contar con sanciones internacionales que cuestionan su labor al frente de la justicia.

El proceso de elección cobra una relevancia crítica debido a que la Fiscalía ha sido señalada en los últimos años por organismos internacionales y la sociedad civil como una pieza clave en el deterioro democrático de Guatemala.

Bajo la actual gestión, la institución ha sido acusada de instrumentalizar la justicia para perseguir a operadores independientes, periodistas y figuras opositoras, así como de intentar interferir en los resultados de las pasadas elecciones presidenciales de 2023.

No obstante, el proceso transcurre bajo una fuerte polarización interna, ya que se evidenció un bloque dominante de diez comisionados -liderado por la presidenta de la Corte Suprema, Claudia Paredes- frente a un grupo minoritario de cinco integrantes, una división que ya dejó fuera de la contienda a perfiles vinculados al Ejecutivo.

Para formar parte de la nómina final, cada aspirante requiere el voto favorable de al menos diez de los quince comisionados.

El listado definitivo será entregado a Arévalo de León, quien debe realizar el nombramiento antes del 17 de mayo para el periodo constitucional 2026-2030, en un clima de alta presión social sobre la independencia del sistema judicial.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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