Bomberos apagan incendio estructural en San Juan Comalapa

Vecinos alarmados llamaron a los Bomberos Municipales Departamentales por un incendio estructural en un lugar cercano al sector conocido como La Pila Chipech, en la zona 1 del municipio de San Juan Comalapa, departamento de Chimaltenango. A la llegada de las motobombas, el encargado de los rescatistas ordenó atacar las llamas desde varios puntos para evitar que el fuego se expandiera a otras residencias del sector.
Con apoyo de la unidad contra incendios BC-01, los apagafuegos controlaron la emergencia, donde únicamente se reportaron daños materiales. Por el momento se desconocen las causas del incendio y el monto de las pérdidas económicas a causa del siniestro.
Los rescatistas apagaron las llamas usando el camión cisterna de San Juan Comalapa y otras herramientas para controlar el fuego. Los rescatistas desplegaron las mangueras para trabajar en el lugar, antes de que el siniestro afectara a los vecinos del lugar.
En las imágenes se pudo observar como los rescatistas operaron la maquinaria y dirigieron el agua hacia el fuego para reducirlo a cenizas. El vocero de Bomberos Municipales Departamentales, Mario Upun, informó que para controlar el fuego fue necesario lanzar 500 galones de agua hacia la estructura.
Vecinos se unen para apagar el incendio
Upun relató que, al llegar al lugar del incendio, ya varias personas voluntarias trabajaban para apagar las llamas utilizando cubetas y otros recipientes con agua. Asimismo, los rescatistas tuvieron que usar palas y otros utensilios para declarar el siniestro como controlado.
Los rescatistas narraron que fueron tres habitaciones de una vivienda las que quedaron consumidas por las llamas, aunque los propietarios no dieron detalles del monto aproximado de las pérdidas económicas.