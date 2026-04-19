Resultado Antigua vs. Malacateco por el Clausura 2026

El bicampeón nacional Antigua G. F. C. recibió esta noche en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala a Deportivo Malacateco, que inició el juego con una buena noticia, Mictlán, su rival directo para evitar el descenso, había perdido en la recta final ante Xelajú 2-3, y eso le daba grandes posibilidades a los "Toros" de ganar el partido y llegar fuera de la zona roja a la última fecha de la fase regular, la cual será el domingo 26 de abril a las 15:00 horas.
Pero la historia fue distinta, porque en apenas minuto y medio de juego, Agustín Maziero ya había abierto el arcador de forma tempranera (1-0). Con ese duro golpe, Malacateco trató de reaccionar, pero no pudo, y le cayó un balde de agua fría cuando Óscar Santis de tiro libre marcó el 2-0; apenas se jugaban 17 minutos de la parte inicial.
El "Panza Verde" se relajó y en la recta final cuándo se anunciaba el tiempo adicional (un minuto), llegó el gol del descuento para la visita. El autor del gol fue el capitán de los "Toros", Kevin Ramírez, quien daba esperanza al conjunto fronterizo para buscar en el segundo periodo la victoria.
Pese a los intentos por los "Toros", que vieron la lesión de su capitán y figura del equipo, Kevin Ramírez, el empate no llegó, y debieron conformarse con la derrota. Eso sí, el gol del propio Ramírez les ayudó a estar fuera de la zona del descenso por mejor diferencia de gol que Mictlán.
Así que Malacateco buscará ante Comunicaciones el otro domingo un resultado que le permita lograr la permanencia en la Liga Nacional, Su rival directo Atlético Mictlán visitará al Aurora donde peleará por no descender.
Por su parte, Antigua es cuarto lugar por el momento con 33 puntos, pero espera que Comunicaciones (32) no gane, ya que un triunfo "Albo" hará que ellos desciendan a la quinta posición y eso no le conviene ya que de mantenerse ahí, le tocaría cerrar de visitante la fase final del campeonato.
Clasificados a fase final
Con la derrota de Mictlán ante Xelajú, varios equipos certificaron su clasificación a cuartos de final donde la jornada anterior habían asegurado boleto Mixco y Xelajú M. C.
Junto a "Chicharroneros" y "Superchivos", este fin de semana se han sumado Municipal, Antigua, Cobán Imperial, Comunicaciones y Marquense, que en la última fecha, a celebrarse el domingo 26 de abril a las 15:00 horas lucharán por quedar posicionados de la mejor manera.
El octavo clasificado a cuartos de final saldrá de Guastatoya y Mictlán, con ventaja para los del "Pecho Amarillo", que tienen pendiente dos juegos, el de mañana ante Comunicaciones y el próximo domingo ante Marquense en casa. Un empate o victoria de guastatoyanos este lunes le asegurará su presencia en la fase final.
Resultados de la fecha 21
- Marquense 1-3 Municipal: Diego Casas / Cristian Hernández, Jefry Bantes y Rudy Muñoz
- Mixco 4-0 Aurora: Nicolás Martínez (doblete), Esteban García y José Ramón Bolaños
- Cobán Imperial 3-1 Achuapa: Janderson Pereira y Uri Amaral (doblete) / Didier Acosta
- Mictlán 2-3 Xelajú: Justin Racancoj y William Fajardo / Harim Quezada (doblete) y Steven Cárdenas
- Antigua 2-1 Malacateco: Agustín Maziero y Óscar Santis / Kevin Ramírez
- Comunicaciones vs. Guastatoya: Lunes, 20 de abril, a las 19:00 horas en el estadio Cementos Progreso.