Nicolás Martínez a un paso de ganar el título de goleo

La lucha por el título individual de goleo sigue al rojo vivo, pero este domingo la balanza se inclina levemente a favor del argentino Nicolás Martínez, del Deportivo Mixco, que está en la búsqueda de su tercer título consecutivo de goleo.
A la fecha 21 del Torneo Clausura 2026, la penúltima jornada de la fase regular, llegaron con 13 tantos Nicolás Martínez y Diego Casas; y ambos anotaron con sus respectivos clubes, aunque Martínez hizo doblete y eso lo tiene encabezando la tabla de goleo.
Anoche, Marquense recibió a Municipal en un duelo vital por la permanencia para los "Leones Amarillos del Occidente". El partido lo empezó perdiendo 0-1 con un gol de Cristian Hernández, pero luego encontraron el empate gracias a un tanto de Diego Casas, que en ese momento llegaba a 14 goles y se ponía al frente de la tabla de goleo. Más adelante, tantos de Jefry Bantes y Rudy Muñoz terminaron por darle el triunfo al "Rojo" por 1-3.
Y este domingo, Nicolás Martínez con su Deportivo Mixco fueron anfitriones del Aurora F. C. y terminaron recetándole un marcador de 4-0, donde la gran figura fue el sudamericano al marcar doblete en el partido, y con ello tomó de nuevo el liderato de la tabla de goleo al llegar a 15 tantos y superar las 14 dianas de Diego Casas.
La última fecha del Torneo Clausura 2026 se realizará el otro domingo 26 de abril a las 15:00 horas. Diego Casas y Marquense deberán viajar a Guastatoya para medirse al "Pecho Amarillo" en un duelo vital por la permanencia; en tanto, Nicolás Martínez y Deportivo Mixco visitan a Municipal en la lucha por ganar la fase regular.
Si hubiese un empate en la tabla de goleo, el ganador sería Martínez por haberlos conseguido con menos minutos de juego.
Tabla de goleo
|No.
|Jugador
|Equipo
|Goles
|1
|Nicolás Martínez (ARG)
|Deportivo Mixco
|15
|2
|Diego Casas (URU)
|Deportivo Marquense
|14
|3
|William Fajardo (GUA)
|Atlético Mictlán
|10
Esta tarde, juega el Atlético Mictlán, que tiene en sus filas al nacional William Fajardo, el tercer jugador protagonista de la tabla de goleo, ya que suma 10 tantos antes de la presentación ante Xelajú M. C.
Fajardo buscará incrementar su cuota goleadora y acercarse más al líder y sublíder de goleo, aunque será difícil que el nacional pueda arrebatarles el título de goleo a los sudamericanos.