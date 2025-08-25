 Correos suspende envíos postales a EE.UU. desde el martes
Correos suspende envíos postales a EE.UU. desde el martes

Correo de Guatemala explicó que las medidas se tomaron por ordenes ajenas a su voluntad.

Correos explicó que la medida no afecta los envíos a otos lugares., Pixabay
Correos explicó que la medida no afecta los envíos a otos lugares. / FOTO: Pixabay

Correos de Guatemala anunció, por medio de un comunicado de este lunes 25 de agosto de 2025, que "debido a la orden ejecutiva presidencial de los Estados Unidos de América (EE.UU.), emitida en julio de este año, en Correos de Guatemala, debemos implementar la siguiente medida: A partir del martes 26 de agosto se suspenderá temporalmente el envío de todas las piezas postales con destino al citado país".

La entidad explicó que esta disposición también está siendo adoptada por otros países miembros de la Unión Postal Universal (UPU), porque por el momento, no existe la claridad necesaria sobre la manera en que se implementará el nuevo proceso postal en EE.UU. "Nuestro objetivo es proteger a nuestros clientes y evitar cualquier contratiempo", añadió la misiva.

En el documento, la entidad indicó que "es importante destacar que la medida aplica únicamente para envíos hacia EE.UU."; "Los envíos para el resto de países continúan funcionando con total normalidad", aclararon.

Correos aseguró que "lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda generar y agradecemos profundamente su comprensión y apoyo". "Reiteramos nuestro compromiso de mantenerlos informados y de realizar todas las gestiones posibles a nuestro alcance para restablecer el servicio a la mayor brevedad", finalizaron.

