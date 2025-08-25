Jefes de bloque del Congreso acuerdan temas para su agenda

El presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, informó este lunes 25 de agosto de 2025 que la mesa de jefes de bloque logró varios acuerdos para agendar temas en la agenda del legislativo. En ese contexto, Ramos señaló que se incluirán temas como el de la iniciativa de ley de mediación, ley de atención integral a pacientes con enfermedades raras de difícil diagnóstico y con fase genética, la derogatoria de la ley sobre impuestos de herencias, y la ley de violencia sexual digital.
Ramos añadió que los jefes de instancia también agendaron las reformas a la ley temporal de desarrollo integral y la ley de dignificación de mujeres indígenas. Para el segundo debate, programaron la ley silla, la ley de lactancia materna, reformas a la ley orgánica del presupuesto, la ley de la "inenembargaduría" del salario mínimo, la ley de portabilidad numérica y la ley para el fortalecimiento de la actividad agropecuaria campesina.
Para el tercer debate, el funcionario indicó que se agendaron las iniciativas de ley en contra de la delincuencia motorizada, reformas a la ley de ANAIDE y el convenio sobre el trabajo decente para las empleadas domésticas. Por artículos y redacción final, se aprobaron las reformas a la ley de competencia y reformas a la ley general de cooperativas.
Sin embargo, Ramos añadió que en el orden del día, para el próximo jueves, también se tiene programada la interpelación del ministro de Salud, Joaquín Barnoya. Acerca de las iniciativas de ley, el funcionario señaló que actualmente hay 200 proyectos legislativos que se viene arrastrando de la administración anterior.
No obstante, el presidente del Organismo Legislativo indicó que por la dinámica de las sesiones plenarias, muchas veces solo da tiempo para avanzar en dos o tres, aunque anteriormente se avanzó con tres proyectos, muchos de ellos con más de 110 páginas. "Entenderán ustedes el tiempo que eso absorbe, aunque el Congreso tiene su portal abierto, para quienes quieran consultar alguna iniciativa que presentó algún bloque o diputado, para que puedan bajarla y verla", explicó.
Aplaude iniciativas para agilizar proceso
Ramos añadió que la directiva del Congreso ya ha discutido formas para que el trámite de estas iniciativas sea más expedito, para anunciarlas y remitirlas a las comisiones pertinentes para su discusión, una verdadera discusión de una iniciativa de ley, que están en las diferentes salas de trabajo, no en el pleno.
En el pleno apenas y se escucha la lectura de esas 100 páginas, y nos daría opción a priorizar los debates primeros, segundos y terceros, y de redacción final", consideró Ramos.
"Yo aplaudo todas las nuestras de interés de hacer expedita la agenda que se aprueba en la instancia de jefes, para darle resultados al pueblo de Guatemala. Toda propuesta coherente que ayude a analizar y transparentar los procesos será bienvenida", finalizó el titular del Parlamento.