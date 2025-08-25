Mantienen restricciones de ascenso al Volcán Acatenango

El departamento de Asistencia Turística, del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), informó este lunes 28 de agosto de 2025 que, debido a recientes eventos sísmicos y el riesgo de derrumbes en el Volcán Acatenango, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) mantiene vigente la restricción de ascensos a esta área protegida. La entidad confirmó estas medidas en un comunicado dirigido a todos los turistas nacionales y extranjeros, tour operadores, agencias de viajes, guías turísticos y población en general.
La misiva añadió que "esta medida preventiva se mantendrá hasta que las condiciones de seguridad sean evaluadas y aprobadas por las autoridades competentes, entre ellas la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred)".
En otras oportunidades, las autoridades también señalaron riesgos en el coloso, por las precipitaciones de la temporada de lluvias 2025. En la misiva actual, la entidad afirmó que "nuestra prioridad es tu seguridad, recuerda que para más información puedes comunicarte al 1500 las 24 horas del día, los 7 días de la semana".
Recientemente, el CONAP coincidió con el INGUAT al asegurar que el cambio en las presentes medidas está relacionado con una evaluación que realizarán las autoridades de Conred, para que se cumplan las condiciones mínimas de seguridad, para no poner en riesgo la vida de los visitantes.
Estas acciones fueron anunciadas por el CONAP en un comunicado emitido el pasado jueves 21 de agosto de 2025, en el marco de los sismos cuyos epicentros se ubicaron Santa María de Jesús y el departamento de Jutiapa, donde se reportaron serios daños y personas fallecidas y heridas.
Con información de la periodista Estela Noj.