Presidente Arévalo afirma que no cederán en Presidios

En el tema de las revueltas en las cárceles del país, el presidente Bernardo Arévalo explicó que las acciones de los reclusos son reacciones ante las medidas para retomar el control de los penales del país. Este lunes 25 de agosto de 2025, el mandatario se refirió al tema en "La Ronda" para explicar que los incidentes en las cárceles son una reacción de las pandillas, por las medidas que se han tomado con respecto a sus líderes.
Arévalo aseguró que los reclusos, que figuran como jefes de los grupos criminales en mención, "están en una zona aislada, sin sus pantallas", ni otras comodidades, "y eso ha generado la serie de motines en los distintos penales del país". Para el jefe del Ejecutivo, los reclusos "quieren llamar la atención sobre el hecho que esta es una estrategia para retomar control en las cárceles".
El gobernante aseguró que los motines que se han ido suscitando en las cárceles se han ido solucionando "sin ceder ante las demandas de los reclusos". Arévalo destacó que estos temas de violencia se han ido tratando como secuestros, cuando hay trabajadores del Sistema Penitenciario tomados como rehenes.
El gobernante sentenció que, en la mayoría de casos, los motines se han ido resolviendo sin víctimas y sin ceder ante las peticiones de los reclusos. Aunque los motines en las cárceles se han multiplicado, "no han cambiado la política de las autoridades de retomar control en las cárceles", destacó el jefe del Ejecutivo.
Revisa el caso en Gaviotas
El mandatario añadió que actualmente hay acciones de reclusos en el centro penal conocido como Gaviotas y analizan la liberación de rehenes. "Habrá que hacer una revisión", dijo el mandatario al referirse al estudio o análisis de unas posibles reformas a las leyes relacionadas a los centros de rehabilitación especializados en menores de edad.
Asimismo, el gobernante aseguró que trabaja con la Secretaría de Bienestar Social (SBS) para lograr una resolución del problema en el Centro Especializado en Reinserción de la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.