Invierno 2025 cobra la vida de 33 personas, según Conred

Nacionales

El número de víctimas mortales por la actual temporada de lluvias 2025 se incrementó a 33 entre este sábado y domingo.

Recientemente, un derrumbe fue atendido en el kilómetro 19 de la ruta a Boca del Monte., Conred.
Recientemente, un derrumbe fue atendido en el kilómetro 19 de la ruta a Boca del Monte. / FOTO: Conred.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que el número de víctimas mortales por la actual temporada de lluvias aumentó a 33, según su informe de este domingo 24 de agosto de 2025. El pasado sábado, la coordinadora había compartido que la cifra era de 32 personas, una menos que en el actual informe.

Asimismo, el informe reveló que actualmente hay una persona desaparecida a causa de las lluvias y que en total se reportan 14 mil 941 personas afectadas, de las que 2 mil 906 salieron damnificadas. En cuanto a personas heridas, la cifra se mantiene en 37, quienes fueron llevadas a diferentes centros asistenciales.

En el tema de familias afectadas, Conred reportó un total de 3 mil 216 afectadas por distintos temas, como el daño de viviendas. En ese tema, la institución contabilizó 542 viviendas en riesgo, 174 con daño leve, 2 mil 613 con averías moderadas y 119 con afectación severa.

Daños por departamento

En el listado de departamentos más afectados, el primero de la lista es Alta Verapaz, con 190 emergencias reportadas. Posteriormente, el segundo departamento con más eventualidades por las precipitaciones es Guatemala con 125.

Los conteos de Conred también revelaron que el departamento de Suchitepéquez suma 123 emergencias y Quiché tiene un total de 73. En Sacatepéquez, se han atendido 60 eventualidades, 59 en Chiquimula, 56 en Quetzaltenango, 58 en Huehuetenango, 43 en Baja Verapaz y el mismo número en Retalhuleu.

Mientras tanto, el departamento de Sololá reporta cinco emergencias por lluvias, El Progreso contabiliza 11, Jutiapa notificó 20, Chimaltenango 21, Santa Rosa 25, Jutiapa 36, y finalmente, Izabal y Escuintla 38 cada uno.

